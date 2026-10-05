В завода на “Софарма” в Казанлък се произвеждат растителни съставки за знакови продукти на компанията

Ще ви върнем назад във времето. Много преди индустриалните производства и автоматизацията човекът е разполагал с една голяма и единствена по рода си лаборатория - природата. Наблюдавал е растенията, изучавал е техните свойства и постепенно е откривал как някои от тях могат да облекчават болки, да успокояват или да подпомагат възстановяването на организмите. Знанието за билките е съществувало векове преди появата на фармацевтичната индустрия. То се е предавало от поколение на поколение и е намерило място дори в народните вярвания и легенди. Разбира се, съвременната наука отдавна е излязла от легендите. Но едно нещо остава непроменено: интересът към веществата, които природата създава. Именно тук започва историята на съвременната фитохимия - онази наука, която изучава химичните съединения в растенията, техните свойства, извличане, пречистване и приложение в полза на здравето.

Фитохимията – какво е нейното значение

Днес във фармацията не е достатъчно да знаем, че дадено растение има полезни свойства. От значение е кое активно ве-щество стои зад тях, в какво количество се съдържа, как може да бъде извлечено, пречистено и контролирано така, че всяка следваща партида да отговаря на едни и същи високи стандарти. Това е процес, в който природата, химията и технологиите работят заедно. А растенията вече не се възприемат като лековити билки - те са ценни суровини, от които чрез поредица от научни и технологични процеси могат да бъдат получени активни вещества за направата на лекарствени продукти и да достигат до милиони хора. Малцина знаят, че именно в България се намира едно от местата, където този процес се случва всеки ден. И то се намира в Казанлък. В производствената база на най-голямата българска фармацевтична компания - "Софарма", в Казанлък се произвеждат активни фармацевтични съставки за част от знаковите продукти на компанията. Това е единственото по рода си фитохимично производство у нас, което съчетава традиционното познание за растителните суровини със съвременни производствени технологии. Годишно там се преработват около 1000 т суровини, а производственият капацитет достига 70 т крайни продукти. В портфолиото влизат растителни екстракти, алкалоиди и синтетични активни вещества, а произведените продукти са регистрирани в над 40 държави по света.

Специалисти с висока добавена стойност

Зад тези числа обаче стои нещо по-интересно от самото производство - хората с тяхната експертиза. Заводът на "Софарма" в Казанлък е място, където трябва да разбираш процесите, да търсиш причините зад всяка промяна и да знаеш как една суровина постепенно се превръща във вещество с точно определени характеристики. Затова не е случайно, че сред професиите, които намират реализация тук, са химици, фармацевти, инженери и технолози. За младите специалисти това е възможност да видят как знанията от училище или университета се материализират в реални продукти. За по-опитните професионалисти – шанс да бъдат част от производство с висока добавена стойност и пряко значение за здравната индустрия. И може би именно в това е една от най-важните роли на подобни предприятия за региона. Те не просто създават работни места. Създават среда за развитие на специализирани знания и професии, които имат добавена стойност за здравето на обществото.

Следващата глава

Скоро в "Софарма" в Казанлък предстои да заработи нова производствена мощност за фитохимични и синтетични активни вещества. Инвестицията ще увеличи капацитета и ще затвърди ролята на базата като важен производителна активни фармацевтични съставки. За "Софарма" това е следваща стъпка в почти вековната история на компанията, а за Казанлък и региона - още едно доказателство, че високотехнологичното производство може успешно да се развива извън най- големите икономически центрове. А за хората, които днес избират какво да учат и накъде да поемат професионално, това е напомняне, че понякога най-интересните възможности се намират точно там, където природата, науката и индустрията се срещат.

Ако работата във фармацевтично производство предста- влява интерес за вас и искате да бъдете част от тази исто- рия, свържете се с екипа на "Софарма"!

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