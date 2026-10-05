Пожелавам на старозагорци да осъзнаем, че само заедно можем да постигнем силна Стара Загора, казва зам. председателят на Общинския съвет

- След 3 години в политиката по-различен ли е Антон Тонев?

- По-различен съм точно в онези черти, които смятам за подходящи. Същият съм в мечтите, целите и желанието да променям нещата. Но гледам по-втренчено в реалността. Мечтите са безплатни, резултатите искат работа. А подходът към всяко едно нещо е определящ. Борбата е постоянна.

- Звучи малко обезверено.

- Не съм обезверен. Енергията я има, желанието също. Просто онзи Антон, който вярваше, че в политиката като в бизнеса добрите партньори могат да реализират добра сделка и да вървят напред, разбра нещо. Всичко тече, но не всичко се променя. Поне не със скоростта, която ни се иска. В тази посока полагам усилия.

- И кой е виновен?

- Обичаме да търсим и посочваме виновни за всичко. Стига да не сме ние. Това е глупаво. Често заменяме смисления разговор за решения с политиканстване. А участват не само политиците, участват и хората. Именно хората настояват за друг начин на правене на политика.

- Какъв?

- Политиката трябва да е градивен и приземен процес, насочен към живота на хората и техните реални проблеми днес и тук. Категорично мисля, че начинът на водене на политика е силно деструктивен, няма смисъл за хората. Освен това е откровено нечистоплътен и грозен. Границата на търпимост е премината. Но не съм човек, който се отказва, защото нещо не му харесва. Това ме амбицира да мисля и да търся адекватни решения. В бизнеса съм научил, че доверието се печели с изпълнени обещания. Не правя от бизнеса политика, нито от политиката бизнес. Но правя честен разговор.

- А успявате ли да държите бизнес и политика разделени?

- Твърдо да. Бизнесът ми дава опит, който ми помага да правя точна преценка кое е изпълнимо. Една сделка е добра само когато и двете страни са доволни от резултата. Но обществената работа има друг смисъл - отговаряш и предхора, които не са ти партньори и може изобщо да не са съгласни с теб. Длъжен си да ги чуеш. И веднага да разберат, че си истински и боравиш с реални думи.

- Участвате и в дарителски инициативи, като зам. председател на Общинския съвет търсите комуникация с бизнеса и хората. Тази активност не уморява ли?

- Уморява понякога. Страдат съпругата ми и двете ми дъщери. Но баща ми, който е създал бизнеса ни, ме е учил и да бъда добър човек. Когато мога да помогна, го правя.

- Може ли бизнесът да помогне повече на Стара Загора?

- Разбира се. Ако говорим помежду си по-често и по-честно. Не само когато имаме нужда от нещо. Бизнесът познава проблеми, с които се сблъсква всеки ден, а общината има инструменти да работи по доста от тях. Срещата между двете страни има смисъл, когато следнея има консенсус и действие. Такъв диалог води и до най-важното - предсказуемост.

- Какво пожелавате на съгражданите си за празника?

- Да обичаме града си и в останалите дни от годината. На празника е лесно да кажем колко се гордеем със Стара Загора. По-трудното е после да направим нещо за нея - всеки според силите и отговорността си. Пожелавам ни повече такива дни: в които не чакаме някой друг да започне. Пожелавам и да осъзнаем, че само заедно можем да постигнем силна Стара Загора. Затова ще завърша с този слоган: Заедно за силна Стара Загора!