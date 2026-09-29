Буря потопи емблематичен кораб за разходки в Царево

Един от емблематичните кораби за разходки на туристи по Южното Черноморие е потънал снощи край Царево. Става въпрос за "Робинзон" на известния капитан Гунди, който от много години през лятото всеки ден в 19 ч. отплаваше от пристанището на града да вози летовници на едночасова разходка по морето.

Дървеният плавателен съд се е разбил в скалите близо до брега около 2 ч. снощи, научи "24 часа". Засега не е ясно какво е причинило потъването на кораба, но според запознати е имало много силен шквал, който е обърнал кораба. На телефона за резервации на "Робинзон" не вдигаше никой.

Хиляди туристи пазят спомени от разходките си по морето из красивите заливи на Южното Черноморие с "Робинзон", който се бе превърнал във визитна картичка на Царево. Корабчето се отдаваше под наем и за частни екскурзии с различна продължителност.