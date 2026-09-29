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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23642164 www.24chasa.bg

Буря потопи емблематичен кораб за разходки в Царево

Димчо Райков

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Корабчето "Робинзон" е оставилопресрасни спомени у хиляди туристи.

Един от емблематичните кораби за разходки на туристи по Южното Черноморие е потънал снощи край Царево. Става въпрос за "Робинзон" на известния капитан Гунди, който от много години през лятото всеки ден в 19 ч. отплаваше от пристанището на града да вози летовници на едночасова разходка по морето.

Дървеният плавателен съд се е разбил в скалите близо до брега около 2 ч. снощи, научи "24 часа". Засега не е ясно какво е причинило потъването на кораба, но според запознати е имало много силен шквал, който е обърнал кораба. На телефона за резервации на "Робинзон" не вдигаше никой.

Хиляди туристи пазят спомени от разходките си по морето из красивите заливи на Южното Черноморие с "Робинзон", който се бе превърнал във визитна картичка на Царево. Корабчето се отдаваше под наем и за частни екскурзии с различна продължителност.

Корабчето "Робинзон" е оставилопресрасни спомени у хиляди туристи.

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