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Моторист е в кома, врязал се в джип в Русе (Видео, снимки)

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СНИМКА: Русе Медиа

Тежка катастрофа е станала тази сутрин в Русе в района на Млечна кухня на ул."Никола Петков". Пострадал е 22-годишен моторист, който е откаран в болница с черепно-мозъчна травма и по първоначална информация от Спешна помощ е в кома. Движението от кръстовището на „Олимп" до пешеходната пътека на Млечна кухня е преустановено. 

СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа

Инцидентът е станал около 7.30 часа. По предварителна информация мотор „Сузуки", движещ се от кръстовището на Олимп към Млечна кухня, с висока скорост е предприел изпреварване на автомобили в крайна лява лента. На около 100-ина метра след кръстовището мотористът е изгубил управление, моторът се е унесъл и се е ударил в бордюр, след което се е пързалял на една страна и се е врязал в задната част на джип „Хонда", съобщава "Русе Медиа".  

Мотористът е изхвърчал от мотора. Екип на Спешна помощ го е откарал в болница, като при пристигането на мястото на инцидента той е бил в съзнание. 

СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа

Полицията разполага с видеозапис от инцидента от камерите и от видеорегистратора на автомобила, който се е движил в средната част и е бил изпреварен.

Алкохолната проба на водача на хондата е отрицателна. 

СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа

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