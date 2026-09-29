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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23642405 www.24chasa.bg

Пуснаха под домашен арест и с гривна лидера на ДПС в Бургас

Димчо Райков

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Христо Широков

Окръжният съд в Бургас пусна под домашен арест лидера на ДПС в Бургаско Христо Широков, който ще трябва да носи и проследяваща гривна. Мярката бе наложена поради здравословни причини след претърпяна от него сърдечна операция.

Христо Широков бе арестуван през август по обвинение за участие в организирана престъпна група, нанесла големи щети на ВиК-Бургас, която е действала в периода от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г.

След пускането на Широково от ареста, тежестта на обвинението и останалите данни по делото да не са се променили. Задържането му под стража обаче не може да се поддържа, тъй като изпълнението му в конкретния момент е обективно несъвместимо със здравословното състояние на лицето и създава пречка за провеждане на необходимо медицинско лечение и рехабилитация, мотивираха се съдиите за домашния арест на областния лидер на ДПС.

Христо Широков

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