ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

OpenAI отмени пускането на новия си модел GPT-6.1 ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23642472 www.24chasa.bg

Мъж подпали 60 декара борова гора, за да се стопли

2172
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Гасене на пожар Снимка: Pixabay

Мъж на 27 години е задържан за предизвикването на пожар в ивайловградското село Камилски дол, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Хасково.

Сигналът за пожара е подаден вчера в 7:30 ч. Пламъците са обхванали около 60 декара борова гора от Държавния горски фонд. Изгоряла е и конфискувана дървесина с неустановена към момента кубатура.

В хода на разследването полицаите са установили, че заподозреният за пожара е родом от сливенското село Градец. Той е признал за действията си пред униформените. По думите му, докато работел като товарач на дървесина, му станало студено и запалил огън, за да се стопли. Силният вятър обаче бързо разпространил пламъците.

По случая е образувано досъдебно производство, уточняват от полицията.

Друг пожар възникна в понеделник следобед край хасковското село Зорница, в посока към кърджалийското село Бели пласт. От Областната администрация в Хасково съобщиха днес, че огънят вече е локализиран и няма опасност за населените места.

Засегната е площ от около 1000 декара. Огънят е обхванал борова и смесена гора, както и стърнища. Въпреки дъждовното време в района на място продължават работа три екипа на пожарната от Хасково и Кърджали, които гасят тлеещи огнища.

Екипи на EVN работят по отстраняването на повреда по електропровода. Предполага се, че пожарът е възникнал вследствие на авария по електропровода.

Движението по пътя между селата Зорница и Бели пласт, което вчера беше пренасочено по обходен маршрут заради пожара, вече е възстановено.

Гасене на пожар Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино