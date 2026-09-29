Мъж подпали 60 декара борова гора, за да се стопли

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Мъж на 27 години е задържан за предизвикването на пожар в ивайловградското село Камилски дол, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Хасково.

Сигналът за пожара е подаден вчера в 7:30 ч. Пламъците са обхванали около 60 декара борова гора от Държавния горски фонд. Изгоряла е и конфискувана дървесина с неустановена към момента кубатура.

В хода на разследването полицаите са установили, че заподозреният за пожара е родом от сливенското село Градец. Той е признал за действията си пред униформените. По думите му, докато работел като товарач на дървесина, му станало студено и запалил огън, за да се стопли. Силният вятър обаче бързо разпространил пламъците.

По случая е образувано досъдебно производство, уточняват от полицията.

Друг пожар възникна в понеделник следобед край хасковското село Зорница, в посока към кърджалийското село Бели пласт. От Областната администрация в Хасково съобщиха днес, че огънят вече е локализиран и няма опасност за населените места.

Засегната е площ от около 1000 декара. Огънят е обхванал борова и смесена гора, както и стърнища. Въпреки дъждовното време в района на място продължават работа три екипа на пожарната от Хасково и Кърджали, които гасят тлеещи огнища.

Екипи на EVN работят по отстраняването на повреда по електропровода. Предполага се, че пожарът е възникнал вследствие на авария по електропровода.

Движението по пътя между селата Зорница и Бели пласт, което вчера беше пренасочено по обходен маршрут заради пожара, вече е възстановено.