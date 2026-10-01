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Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” advertorial icon

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Съобщава на основание чл. 146р, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 146с, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, че на интернет страницата на дирекцията http://www.wabd.bg  и на Министерство на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/, е публикуван:

ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ  ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

Проектът е на разположение за консултации и представяне на писмени становища от датата на публикуване на съобщението

01.10.2026 г. до 01.12.2026 г.

Становища, препоръки, коментари и забележки по публикувания проект могат да се изпращат на адрес:

 Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

гр. Благоевград, 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441 или на e-mail: [email protected]

Предварителната оценка на риска от наводнения е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16FFPR002-4.005 „Актуализация на Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2028-2033г.“

 

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание