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Задържаха сериен крадец на шоколади от магазин в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Мъжът няколко пъти изнасял от магазина шоколад, без да плати. Снимка: Pixabay

29-годишна пък задигна лаптоп и пари от дамска чанта в болница

59-годишен пловдивчанин е задържан за серия кражби на шоколади от една и съща търговска верига на бул. „Шести септември", съобщават от полицията. Неплатените десерти да изнесени от магазина в периода от 24-и до 28 септември.

Междувременно 20-годишен криминално проявен младеж е заподозрян за кражба на портфейл с пари, лични документи и банкови карти от лек автомобил в квартал „Съдийски". Пред разследващите и двамата са направили самопризнания, а документирането на образуваните досъдебни производства продължава под наблюдението на прокуратурата.

Кражба е регистрирана и в пловдивска болница. За нея е задържана 29-годишна жена, задигнала лаптоп и дребна парична сума от дамска чанта, оставена в служебно помещение в здравното заведение. Сигналът за посегателството бил получен във Второ районно, а по следите на извършителката служителите влезли със съдействието на колегите им от Шесто.

Мъжът няколко пъти изнасял от магазина шоколад, без да плати. Снимка: Pixabay

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