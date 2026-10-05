Работим по прилагането на изкуствения интелект в обучението, преподавателската и научноизследователската дейност, посочва ректорът проф. д-р Мирослав Карабалиев

Вече повече от три десетилетия Тракийският университет в Стара Загора развива своята академична идентичност в непрекъснатото взаимодействие между образование, наука и обществена потребност.

Натрупаното знание се превръща в професионален потенциал, научният потенциал - в иновации, а иновациите - в нови възможности за развитие. Именно тази взаимосвързаност е в основата на устойчивото утвърждаване на университета в националното академично пространство. Днес тази динамика има своите ясни измерения. Според Националната рейтингова система за 2025 г. Тракийският университет заема първо място в страната в професионалните направления "Ветеринарна медицина" и "Животновъдство", второ място в "Растениевъдство" и "Хранителни технологии" и трето място в "Педагогика", "Биологически науки" и "Енергетика".

Позициите очертават не просто рейтингова видимост, а устойчиво концентриране на академичен потенциал, който намира реализация в качеството на обучението, научните изследвания и подготовката на специалисти. Възможността университетът да реализира пълния образователен цикъл - от "бакалавър" и "магистър" до "доктор", създава естествена вертикала на академичното развитие. В нея знанието не се предава само като натрупан опит, а непрекъснато се надгражда, преобразува и възпроизвежда. Така Тракийският университет се утвърждава като динамична система, в която образование, наука и иновации взаимно се усилват и превръщат натрупания потенциал в устойчива академична перспектива.

Новата академична година започва с очакването да продължим да развиваме Тракийския университет и да създаваме добри условия за обучение, научна работа и професионална реализация на студентите. За един съвременен университет е важно учебният процес постоянно да се актуализира. Не можем да повтаряме едни и същи програми и съдържание, без да отчитаме развитието на науката и технологиите. Затова обновяваме учебните програми, въвеждаме нови знания и следим внимателно промените в професионалната среда. Това е особено важно при технологичните направления.

Студентите, които тази година започват обучението си в новия ни факултет "Дигитални и зелени технологии", след четири години ще работят с технологии и инструменти, които в значителна степен ще са различни от днешните. Затова подготовката им трябва да включва не само конкретни знания, но и способност за адаптация и постоянно професионално развитие.

Новата академична година започна с 43 бакалавърски, 83 магистърски и 90 докторски програми. Пет са новите магистърски програми: "Педагогика на обучението по компютърно моделиране и технологии и предприемачество", "Педагогика на обучението по физическо възпитание", "Физическо възпитание и спорт", "Педагогика на обучението по биология и здравно образование" и "Организация и управление на здравно-социалните дейности".

Разкриването на нови програми е свързано с конкретна потребност. Наред с това продължаваме да развиваме съществуващите специалности, като ги съобразяваме с развитието на науката, технологиите и пазара на труда.

Тази година първокурсниците ни са 1569, включително студентите в платено обучение. По държавната поръчка са приети 1314 студенти, което представлява 98 на сто изпълнение на определения прием.

Днес в Тракийския университет се обучават над 9000 български и близо 1000 чуждестранни студенти от 57 държави

Образователната дейност се осъществява от над 600 високо квалифицирани преподаватели, както и от гост-лектори от водещи университети в България и чужбина. Научно изследователската дейност е друг важен елемент от развитието на университета. Благодарение на постигнатите резултати и високата публикационна активност Тракийският университет е сред 12-те изследователски висши училища в България. Този ни статут е до края на тази година, като вече сме подали заявление за запазването му за следващите четири години. Изискванията са повишени, но разполагаме с необходимите научни резултати и потенциал, за да отговорим на критериите.

Университетът развива седем факултета в Стара Загора и Ямбол, Медицински колеж в Стара Загора с филиал в Хасково и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите. Научната дейност се подпомага от Института за устойчив преход и развитие,

Центъра за върхови постижения във водородните технологии, Института по продоволствена сигурност, Института по зоонози и новооткрития Център за професионално обучение.

Сред основните ни проекти е Центърът за върхови постижения във водородните технологии

Предстои изграждането на специализирана сграда на територията на Студентския град иоборудването й със съвременна научна апаратура. Очакваме базата да бъде готова в края на следващата или началото на 2028 г. Целта е там да се провеждат научни изследвания във водородните технологии и да се създаде среда за подготовка на специалисти в тази област. Центърът може да има значение и за развитието на нови технологични компании и производства, за които ще са необходими подготвени кадри.

Същата философия стои и зад създаването на Центъра за професионално обучение, който вече започва своята дейност. Първото обучение е за помощник-възпитатели в детските градини, но амбицията ни е центърът да се развива в пряка връзка с потребностите на бизнеса и пазара на труда. Сред планираните направления са изкуственият интелект и интелигентните агенти, компютърното проектиране с CAD системи и 3D принтиране, отоплението, вентилацията и климатизацията, индустриалната мехатроника, както и застрахователното и осигурителното дело.

Това е още една възможност Тракийският университет да бъде полезен на обществото -чрез образование през целия живот и подготовка на кадри за реалните потребности на икономиката. Очакваме финансиране и за три проекта по националната програма "Модернизация на висшето образование 2.0". В нея Тракийският университет е определен за водещ университет в направленията "Ветеринарна медицина", "Животновъдство" и "Растениевъдство". В рамките на програмата предвиждаме партньорство с Военноморското училище във Варна за развитието на "Рибовъдство и аквакултури".

Сътрудничеството ще включва и актуализиране на учебни програми и обучение на преподаватели в области като дигитализация, изкуствен интелект и вземане на решения. Изкуственият интелект вече има конкретно приложение във висшето образование и ние трябва да го използваме разумно. Тракийският университет е сред първите висши училища у нас, разработили собствена политика за работа с изкуствен интелект – още през пролетта на тази година. Работим по прилагането му в обучението, преподавателската и научноизследователската дейност, като едновременно с това обръщаме внимание на критичното мислене и отговорното използване на технологиите.

В следващите години ще продължим да развиваме качеството на обучението, научната дейност и връзката с бизнеса и институциите. Целта ни е студентите да получават актуални знания, добра практическа подготовка и реални възможности за професионално развитие. Новата академична година е следващата стъпка в това последователно развитие.