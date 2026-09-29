108-метров мост за над 9 млн. евро ще минава над свлачището между Смолян и Пампорово

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Дългоочакваната първа реална стъпка към трайното възстановяване на разрушения пътен участък между Смолян и Пампорово вече е факт. АПИ официално обяви обществената поръчка за проучвателно-проектантски работи и строителство на съоръжение, което трябва да възстанови пътната връзка при Райкови ливади.

Процедурата с референтен номер 606423 в ЦАИС ЕОП е за инженеринг с прогнозна стойност 9 060 000 евро без ДДС, или 10 872 000 евро с ДДС, и е публикувана в 5 часа тази сутрин.

От документацията става ясно, че е избрано конкретно решение – изграждането на триотворно мостово съоръжение (естакада) с отвори 3 х 36 метра и обща осова дължина около 108 метра.

Мостът ще бъде с габарит 12 метра, като пътното платно ще бъде с две ленти по 4 метра, а от двете страни са предвидени тротоарни блокове по 2 метра. Проектът включва ограничителни системи за пътища и пешеходни парапети, както и възможност през тротоарните блокове да преминават съществуващи и бъдещи комуникации.

Съоръжението ще стъпи върху дълбоко пилотно фундиране в здрава скална основа. Пред стълбовете в активната част на свлачището е предвидена укрепителна конструкция от анкерирани секантни пилоти.

Проучванията показват сериозните мащаби на свлачището. Свлачищното тяло е с площ около 8000 квадратни метра, а свлачищният поток обхваща около 13 000 квадратни метра. Обемът на свлечените земни маси е приблизително 60 000 кубически метра, а предполагаемата хлъзгателна повърхнина се намира на дълбочина между 14 и 17 метра.

Свлачището е определено като I клас, 1-ва група и категория Б, а като основен фактор за активизирането му е отчетено водонасищането на склоновия масив.

Заради активния геодинамичен процес в проекта е заложена и автоматизирана геодезическа система за мониторинг по време на проучването и строителството. Предвидена е и контролно-измервателна система за експлоатационния период.

Мониторингът трябва да обхване свлачищния масив и прилежащия терен, укрепителните конструкции, мостовото съоръжение, подземните води и отводнителните съоръжения.

Участъкът пропадна на 1 май 2026 г. Първоначално срутването беше около 40 сантиметра, но последвалите дъждове и водонасищането на терена ускориха процеса и в крайна сметка бяха засегнати близо 300 метра от пътя.

Забавянето и използването на тесни алтернативни маршрути през проходите Рожен и Превала предизвикаха остра реакция в региона. Общинският съвет в Смолян прие единодушна декларация до МРРБ и АПИ с искане за незабавни действия. От местната власт заявиха, че е неуместно местната власт и гражданите да научават за намеренията и графиците на държавата основно от медиите.