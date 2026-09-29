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36-годишен кара с 1,97 промила край Девин, прибират му „Мерцедеса“

Валентин Хаджиев

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полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

36-годишен мъж от Девин е задържан, след като е установен да управлява автомобил с близо 2 промила алкохол.

Той е заловен през изминалата нощ на пътя Девин – Михалково от служители на „Пътна полиция" зад волана на лек автомобил „Мерцедес S500".

При извършения тест с техническо средство дрегерът отчел 1,97 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а скъпия автомобил е задържан. По случая е образувано бързо производство.

Случаят е пореден при засиления контрол по пътищата в областта. Само за седмица – от 21 до 27 септември 2026 г., полицията е установила 7 водачи, шофирали след употреба на алкохол, уточниха от ОД на МВР- Смолян.

В рамките на специализираните полицейски операции са проверени 1793 моторни превозни средства и 2019 лица. Съставени са 418 фиша и 44 акта за установени административни нарушения. С автоматизирани технически средства са заснети 236 нарушения на скоростните режими.

полиция

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