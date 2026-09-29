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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23643046 www.24chasa.bg

Институциите обсъждат как да гарантират законосъобразни, спокойни и прозрачни избори на 25 октомври

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Снимка: Прокуратура на Република България

Ръководствата на Прокуратурата на Република България, Централната избирателна комисия (ЦИК), Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) проведоха работна среща във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата на Република България.

В срещата участваха временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, заместник-главният прокурор Магдалена Лазарова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, заместник-председателите на ЦИК Исмаил Осман и Маргарита Мaхаева, секретарят на ЦИК Йорданка Ганчева, както и членове на Националното междуведомственото звено, сформирано по повод предстоящите избори.

Основна тема на срещата бе взаимодействието между институциите и координацията на действията им за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес. Акцент бе поставен върху превенцията и противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборното законодателство, както и върху защитата на политическите права на гражданите.

Представителите на институциите обсъдиха въпроси от практическо естество, свързани с обмена на информация, своевременното разглеждане на постъпили сигнали и предприемането на необходимите действия в рамките на законовите им правомощия.

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова потвърди ангажимента на прокуратурата активно да подкрепя усилията на служителите на МВР и на другите държавни органи в противодействието на нарушения и престъпления, насочени срещу изборните права на гражданите.

По време на работната среща бе подчертано значението на добрата координация и бързата реакция при установяване на нарушения с оглед недопускане на действия и практики, които биха могли да възпрепятстват свободното упражняване на избирателното право на гражданите.

Снимка: Прокуратура на Република България

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