Арестуваха 38-годишен, обрал за два дни 3 джамии в Пиринско

Арестуваха 38-годишен мъж за 3 кражби от джамии в Пиринско. След проведени издирвателни мероприятия, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е задържан 38-годишен мъж от с. Корница. За времето от 22:00 часа на 26.09.2026 г. до 15:00 часа на 28.09.2026 г., той е извършил кражба на сумите от около 600 евро от метален шкаф в джамия в с. Годешево, около 300 евро от метален шкаф в джамия в с. Туховища и около 300 евро от метален шкаф в джамия в с. Долно Осеново, общ. Симитли.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.



