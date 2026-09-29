„Кастамону България" АД – с поглед към бъдещето

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Освен към местната общност, вниманието на „Кастамону България" АД е насочено и към бъдещето – или това са децата ни, които са най-ценната част от нашето общество.

За първия учебен ден компанията ни зарадва ученици от ОУ „Кулата", ОУ „Мати Бoлгария" и ОУ „Георги Кирков" – гр. Казанлък, и всички първокласници от община Павел баня.

Децата получиха ученически раници и учебни принадлежности, с които да започнат учебната година с настроение, увереност и усмивка.

Защото да подкрепиш едно дете днес означава да помогнеш да изградим по-добрия свят утре за всички деца.