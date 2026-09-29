ДБ предлага държавата да внася по 1000 евро на новородено, ще са достъпни след 60 г.

Държавата да внася по 1000 евро на всяко новородено в спестовна сметка, предлага "Демократична България". Депутати от коалицията представиха идеята си на брифинг пред медиите.

Идеята им е при раждане на дете държавата автоматично да му открива сметка с по 1000 евро вътре. Парите ще се инвестират на световните пазари и сумата ще расте с годините, като сумата ще стане изцяло притежание на детето, когато то навърши 60 години. Според изчисленията на ДБ за този период 1000 евро биха станали поне 300 хиляди евро. Предвидена е възможност роднините на детето също да могат да внасят пари, както и самото то, но след навършване на пълнолетие. Според тях, ако всеки месец семейството вкарва по 50 евро, докато детето навърши 18 г., то след 60 години номинамлана стойност на парите ще е над 1,4 млн. евро.

"Парите ще бъдат неприкосновени 60 години, за да може това да е инвестиция в бъдещето. Тук има много положителни моменти: от една страна - спестовността, от друга - българинът да открие и други инструмени извън това да се купуват апартаменти или да се държат в банките и те да се обезценяват", обясни съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"В изключителни случаи, ако се наложи животоспасяваща операция и т.н, тези средства ще може да бъдат използвани, т.е. ако на човек са му необходими за операция и да съхрани своя живот и здраве, тези средства ще бъдат на разположение и преди това", допълни другият лидер Божидар Божанов.

Парите ще се управляват от лицензирани фондове и БНБ, за да бъдат сигурни.

Тепърва ДБ ще търсят подкрепа от останалите групи в парламента. Предложението им е промяната да влезе в сила от 1 януари 2027 г. Това би струвало годишно около 50 млн. евро при сегашната раждаемост от около 50 хил. деца. Мирчев изчисли, че това е по-малко от 3 км магистрала. Парите ще се превеждат в деня на раждането на детето. Никое семейство няма да е длъжно да ги приема, може да се откаже от нея.

"Това не е социална помощ. Ако беше - винаги сме защитавали подоходния критерий. Но това е инвестиция", каза още Божанов.