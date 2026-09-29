Михаела Доцова участва във форум за климатичните промени в Бургас

Устойчивото управление изисква уповаване на науката за причините и начините за справяне с природните явления. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова пред участниците в 67-то заседание на Комитета по икономическа политика и развитие към Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в Бургас. Михаела Доцова откри форума, на който парламентаристи от държавите членки на организацията разискват темата „Климатичните промени в държавите-членки на ЧИС – икономически аспекти", съобщиха от пресцентъра на паламента.

Председателят му посочи, че научният анализ за причините, довели до конкретни явления, и иновативният подход, ще дадат все повече рационалност, обективност и навременност на политическите решения. Съществена част от устойчивите политики е и информирането на обществото за рисковете, за възможностите за реакция при екстремни ситуации и за тяхната роля в ограничаването на негативните последици, заяви Михаела Доцова. Само чрез информирано гражданско общество можем да постигнем устойчиви резултати, добави тя. По думите й важно е да укрепваме институционалния капацитет и да насърчаваме трансфера на технологии.

Държавите от Черноморския регион са изправени пред редица общи рискове и могат да постигнат повече чрез координация, обмяна на опит и споделяне на добри практики, подчерта Михаела Доцова. Вярвам, че не трябва да допускаме природните явления да бъдат оправдание за човешкото поведение, заяви тя и изрази увереност, че сигурността в Черноморския регион, в това число и екологичната сигурност, ще допринесе значително за икономическото развитие на всички държави.

Убедена съм, че изграждането на устойчиви политики и на навременни смекчаващи мерки за последиците от природни явления са от изключително значение за определяне на дневния ред на всеки политик и държавник, заяви Михаела Доцова. Тя отбеляза, че е важно да се обменят мнения доколко държавите от Черноморския регион са готови да отговорят на интензитета на природните явления, които пряко засягат живота на хората, устойчивостта и перспективите за икономическото развитие на страните.

Председателят на Народното събрание посочи, че все по-често ставаме свидетели на екстремни горещини, пожари, наводнения, недостиг на водни ресурси и други природни явления, които влияят на гражданите, инфраструктурата и икономиката. Тези събития показват необходимостта държавите да бъдат подготвени за навременни действия за преодоляване на последствията от природните явления и за превантивни действия, които ограничават негативната проява от тях, подчерта Михаела Доцова.

Инвестициите в превенция на природните явления означават да намалим икономическите загуби, да защитим инфраструктурата и да се повиши устойчивостта, заяви председателят на парламента. За да бъдат успешни тези събития, е необходимо финансиране на мерките за адаптация и смекчаване и за мобилизиране на различни финансови ресурси, подчерта Михаела Доцова. По думите й държавите трябва да разберат, че не бива да се говори само за публични ресурси, а да се търсят подходи за ангажиране на публично-частното партньорство, да се използват всички възможни международни финансови инструменти и да се създадат условия икономическите субекти да могат да въвеждат иновативни решения.

Заместник-председателят на ПАЧИС и ръководител на българската делегация в организацията Милен Трифонов отбеляза, че всяка една от страните членки на Асамблеята е взела съществени мерки за ограничаване на климатичните промени, които влияят и на икономиката. Той отбеляза значението на партньорството между държавите от Черноморския регион в тази област. Можем да създадем мрежа за сътрудничество, основана на споделянето на добри практики, взаимопомощ, когато е необходимо, и аз вярвам че този форум е поредната стъпка в правилната посока, добави Милен Трифонов.

В началото на 67-то заседание на Комитета по икономическа политика и развитие към ПАЧИС приветствия към участниците в заседанието отправиха председателят на Комитета Мариус Хумелнику, генералният секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев и заместник-кметът на Бургас Весна Балтина.

На откриването на форума присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, председателят на парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев, както и специалният представител на ПАЧИС в международните икономически и бизнес организации и дългогодишен ръководител на делегацията на Народното събрание в организацията Петър Кънев.

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