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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23643418 www.24chasa.bg

Иззеха 158 очила менте от оптика в Добрич

Дияна Райнова

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158 очила менте бяха иззети от оптика в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.  На 28 септември, около 16:30 часа служители на сектор
"Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция извършват проверка на търговски обект – оптика. Установени са и
иззети общо 158 броя очила, носещи логото на световноизвестни марки. Те са били
обект на търговска дейност без разрешението на притежателя на изключителното
право. По случая е образувано досъдебно производство.

През цялото лято при проверки бяха иззети и стотици спортни облекла менте в магазини в Добрич, Балчик, Каварна, Албена, Кранево, както и дамски чанти.

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