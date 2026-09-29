Иззеха 158 очила менте от оптика в Добрич

158 очила менте бяха иззети от оптика в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 28 септември, около 16:30 часа служители на сектор

"Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция извършват проверка на търговски обект – оптика. Установени са и

иззети общо 158 броя очила, носещи логото на световноизвестни марки. Те са били

обект на търговска дейност без разрешението на притежателя на изключителното

право. По случая е образувано досъдебно производство.

През цялото лято при проверки бяха иззети и стотици спортни облекла менте в магазини в Добрич, Балчик, Каварна, Албена, Кранево, както и дамски чанти.