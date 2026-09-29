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Ентусиасти чакат да дарят кръв още преди началото на акцията на БЧК в пловдивския театър

24 часа Пловдив онлайн

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Пунктът за кръводаряване във фоайето на Драматичния театър в Пловдив ще бъде отворен и на 30 септември от 9 до 13 часа. Снимки: БЧК

Всеки отзовал се ще получи покана с две места за спектакъл от репертоара на театъра през месец октомври

Със силен старт започна кръводарителска кампания, организирана от областната организация на БЧК-Пловдив и Драматичен театър „Н. О. Масалитинов". Тя се провежда днес и утре, а пунктът е разположен във фоайето на театъра. В проявата участват доброволци на БЧК и на Българския младежки Червен кръст-Пловдив, както и екипи на Районния център за трансфузионна хематология.

В първия ден още преди 9 ч. вече имаше ентусиасти да дарят кръв. "Като гледам как започва акцията и какъв интерес има към нея, резултатът може да стане още по-добър в сравнение с миналата година", коментира д-р Янко Янков, директор на Районния център за трансфузионна хематология в Пловдив. Близо 50 бяха желаещите да се включат по време на първото издание през 2025 г., но някои отпаднаха по здравословни причини и дарителите бяха 42-ма.

„Надяваме се второто издание на нашата съвместна кампания с Драматичния театър да бъде успешно и тя да стане традиционна", каза Цветелина Шарлачка, специалист „Стопански дейности и кръводаряване" в Областния съвет на БЧК-Пловдив. И добави, че в организацията активно популяризират кръводаряването и организират прояви в подкрепа на Районния център за трансфузионна хематология.

„От края на юли до началото на септември, когато е сезонът на отпуските, кръводарителите намаляват и изпитваме затруднения. Хубаво е да знаем, че в началото на есента може да разчитаме на такава акция", заяви д-р Янков пред БНТ. Кръв за нуждаещите се може да бъде осигурена само от дарители, защото няма начин да бъде произведена изкуствено.

"Нашата обща инициатива с Драматичния театър е за живота, за онези моменти, в които капка кръв може да се превърне в надежда, в спасение и продължение на нечий свят", подчерта Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК в Пловдив, при старта на първото издание. И пожела да стане традиция, а доброто – навик.

Искаме да превърнем тази кампания в традиция, категорични са и от театъра. С благотворителната инициатива той слага началото на своя 145-и сезон. Всеки дарител ще получи покана с две места за спектакъл от репертоара на театъра през месец октомври, съобщиха от културната институция.

Акцията продължава на 30 септември от 9 до 13 ч. също в театъра.

През цялото време доброволците се наблюдават от медицински специалист.
През цялото време доброволците се наблюдават от медицински специалист.
Служителка на театъра дава на кръводарител поканата за безплатно посещение на представление през октомври.
Служителка на театъра дава на кръводарител поканата за безплатно посещение на представление през октомври.

Пунктът за кръводаряване във фоайето на Драматичния театър в Пловдив ще бъде отворен и на 30 септември от 9 до 13 часа. Снимки: БЧК
През цялото време доброволците се наблюдават от медицински специалист.
Служителка на театъра дава на кръводарител поканата за безплатно посещение на представление през октомври.

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