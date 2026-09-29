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Откриха 16 т храни и над 6 200 л напитки без документи и с изтекъл срок на годност в Плевен

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СНИМКА: Пресцентър на БАБХ

Близо 16 тона храни и над 6 200 литра напитки, неотговарящи на нормативните изисквания, установиха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен при проверка на склад за търговия на едро с храни в града. Проверката е извършена съвместно със служители на ОДМВР – Плевен след постъпил сигнал.

В хода на проверката са установени 14 396,744 кг храни от неживотински произход и 4 219,430 литра напитки без задължителната информация на български език. За посочените количества към момента на извършване на контрола не са представени документи за произход и безопасност, поради което стоките са поставени под възбрана.

Констатирани са още 1 609,174 кг храни от неживотински произход и 2 068,032 литра напитки с изтекъл срок на годност, опаковани в потребителски опаковки. Издадено е разпореждане за насочване за унищожаване. Сред установените храни са шоколадови десерти, желирани и дъвчащи бонбони, дъвки, кафе, близалки, крекери, доматено пюре, блатове за торти и други.

В обекта са констатирани и несъответствия, свързани с хигиенните изисквания и условията за съхранение на храните. Част от пакетираните храни и бутилираните напитки са съхранявани в открити навеси при условия, създаващи предпоставки за замърсяване и достъп на вредители.

За констатираните нарушения предстои издаване на предписание и съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Действията по случая продължават.

Установено е, че собственикът стопанисва и втори обект, до който не е осигурен достъп на инспекторите за осъществяване на проверка. Обектът е запечатан от ОДБХ – Плевен до извършване на необходимите действия.

СНИМКА: Пресцентър на БАБХ

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