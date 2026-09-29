Българи от 71 държави са подали заявления за гласуване в чужбина

35,5 хиляди българи от 71 държави са подали заявления за гласуване от чужбина. Срокът за подаването на документите изтича в полунощ днес. На база подадените заявления ще се определи къде ще бъдат открити секции.

11 600 ще са избирателните секции в страната, като в 9311 от тях машинното гласуване ще е задължително, защото имат по над 300 души в избирателните списъци. По две машини ще има в около 2000 секции. 200 машини ще бъдат използвани за разяснителната кампания, но още не е решено кога ще започне тя. Диагностиката на машините е започнала днес.

Две български и три международни организации са регистрирали наблюдатели за изборите.

27 ще са кандидатпрезидентските двойки - седем, издигнати от партии, и 20 - от инициативни комитети.