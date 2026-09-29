ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Помощник на Ралф Рангник пое ЦСКА

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23643966 www.24chasa.bg

Министър Демерджиев откри тренировъчен център за пожарникари от България и Гърция

Тони Маскръчка

1572
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Министър Иван Демерджиев.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев откри новия Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград. Учебно-тренировъчният център е разположен над бившето поделение на Строителни войски, на пътя между селата Покровник и Мощанец, и ще служи за подготовка и усъвършенстване на уменията на пожарникари и спасители.

"Промените в климата ни поставят в екстремни ситуации - пожари и наводнения. Трябва да сме максимално ефективни при превенцията и борбата с тях, взаимно да обменяме опит. Това, което правим, е по-добро обучение и техническо обезпечаване и символ на това е тази сграда и техниката", каза министър Демерджиев.

Изграждането на съоръжението е реализирано в рамките на проект между България и Гърция за повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион. Проектът е насочен към укрепване на готовността на институциите за действия при наводнения, природни бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион.  Очаква се новият център да допринесе за повишаване на професионалната подготовка на спасителните екипи и за подобряване на координацията между българските и гръцките екипи и уеднаквяване на процедурите за бързо реагиране при реагиране в кризисни ситуации.

В първия етап на проекта са вложени 4,6 млн. евро. Центърът ще се използва за практическа подготовка на спасителни екипи от България и Гърция, включително за съвместни обучения и полеви учения.

На откриването присъстваха още директорът на ГДПБЗН гл. комисар Александър Джартов, кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Васил Трендафилов, представители на противопожарната служба на Гърция.

Министър Иван Демерджиев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как държавата помага на родители да съчетаят работата и грижата за децата (Подкаст)