Министър Демерджиев откри тренировъчен център за пожарникари от България и Гърция

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев откри новия Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград. Учебно-тренировъчният център е разположен над бившето поделение на Строителни войски, на пътя между селата Покровник и Мощанец, и ще служи за подготовка и усъвършенстване на уменията на пожарникари и спасители.

"Промените в климата ни поставят в екстремни ситуации - пожари и наводнения. Трябва да сме максимално ефективни при превенцията и борбата с тях, взаимно да обменяме опит. Това, което правим, е по-добро обучение и техническо обезпечаване и символ на това е тази сграда и техниката", каза министър Демерджиев.

Изграждането на съоръжението е реализирано в рамките на проект между България и Гърция за повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион. Проектът е насочен към укрепване на готовността на институциите за действия при наводнения, природни бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион. Очаква се новият център да допринесе за повишаване на професионалната подготовка на спасителните екипи и за подобряване на координацията между българските и гръцките екипи и уеднаквяване на процедурите за бързо реагиране при реагиране в кризисни ситуации.

В първия етап на проекта са вложени 4,6 млн. евро. Центърът ще се използва за практическа подготовка на спасителни екипи от България и Гърция, включително за съвместни обучения и полеви учения.

На откриването присъстваха още директорът на ГДПБЗН гл. комисар Александър Джартов, кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Васил Трендафилов, представители на противопожарната служба на Гърция.