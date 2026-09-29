България, Гърция и Румъния подписаха план за действие по съвместни транспортни проекти

България, Гърция и Румъния подписаха днес план за действие по съвместни транспортни проекти в рамките на конференция в Брюксел, посветена на развитието на Югоизточна Европа. От българска страна документът беше подписан от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Нашите три страни разбраха, че трябва да работим заедно за свързаността, посочи министърът пред български медии след церемонията. Имаме пълната подкрепа на Европейската комисия, Европейския парламент и европейските финансови институции, отбеляза той. По неговите думи сред ключовите общи проекти е развитието на железопътната връзка между трите държави.

Има нужда от по-тясно свързване между транспорта и сигурността, липсата на съгласуваност е основното препятствие, посочи министърът в изказването си на конференцията. Според мен мисленето в региона е пречка, мнителни сме, добави той. Министър Пеев призова за повече мостове над река Дунав и отбеляза необходимостта от удвояване на капацитета на железопътната линия между София и Пловдив.

В областта на свързаността има повече пари, отколкото идеи, заяви евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП). Свързаността е въпрос на сигурност, а днес сигурността е водеща задача, допълни той. По неговите думи железопътната връзка между България и Република Северна Македония се строи вече 120 години, защото политиката надделява.

В региона има нужда от по-добри транспорти връзки за увеличаване на туризма, инвестициите и търговията, заяви еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас. Ползите от свързаността на региона се простират отвъд националните граници, пътищата и пристанищата са гръбнакът на нашата икономика, добави той. Еврокомисарят посочи, че има голяма нужда от частни инвеститори за развитието на транспортната мрежа.