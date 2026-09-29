Ще получи ли България 2 милиарда повече от ЕС, какви ще са ограниченията за деца в социалните мрежи и как да се контролира незаконното оръжие в Европа

Как може да се контролира възрастта на децата при създаване на профили в социалните мрежи и ще бъдат ли забранени такива за малките до 13 г.?
Какво трябва да направи България, за да получи 2 млрд. евро повече в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС?
Какви мерки ще бъдат предприети за ограничаване на огромното количество незаконно оръжие в Европа?
Очаквайте дискусия по тези и други теми с участието на евродепутатите от ЕНП Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Емил Радев.
В разговора с тях ще разберете още:
- С колко най-много трябва да се оскъпи самолетният билет, когато в него бъде включена цената и на куфара като ръчен багаж?
- Какво ще се промени в мерките, с които ЕС подпомага пострадалите при бедствия?
- Какво ще представлява Европейският съюз за отбрана и ще бъде ли той паралелна структура на НАТО?
- Какво ще се предприеме срещу анонимните профили в социалните мрежи?
- Какво се случва с преговорите за членство на Северна Македония в Европейския съюз, след като те продължават да отказват да отворят конституцията си и да впишат българите в нея?
- Какво означава за България излизането от т.нар. сив списък за пране на пари?
- Как ще се вземат решенията за нелегалните мигранти в ЕС с приемането на новия регламент и до каква степен това ще повлияе на България като външна граница?