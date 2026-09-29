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Ще получи ли България 2 милиарда повече от ЕС, какви ще са ограниченията за деца в социалните мрежи и как да се контролира незаконното оръжие в Европа

Лиляна Клисурова

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Евродепутатите от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, Андрей Новаков и Андрей Ковачев Снимка: Йордан Симеонов

Как може да се контролира възрастта на децата при създаване на профили в социалните мрежи и ще бъдат ли забранени такива за малките до 13 г.?

Какво трябва да направи България, за да получи 2 млрд. евро повече в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС?

Какви мерки ще бъдат предприети за ограничаване на огромното количество незаконно оръжие в Европа?

Очаквайте дискусия по тези и други теми с участието на евродепутатите от ЕНП Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Емил Радев.

В разговора с тях ще разберете още:

  • С колко най-много трябва да се оскъпи самолетният билет, когато в него бъде включена цената и на куфара като ръчен багаж?
  • Какво ще се промени в мерките, с които ЕС подпомага пострадалите при бедствия?
  • Какво ще представлява Европейският съюз за отбрана и ще бъде ли той паралелна структура на НАТО?
  • Какво ще се предприеме срещу анонимните профили в социалните мрежи?
  • Какво се случва с преговорите за членство на Северна Македония в Европейския съюз, след като те продължават да отказват да отворят конституцията си и да впишат българите в нея?
  • Какво означава за България излизането от т.нар. сив списък за пране на пари?
  • Как ще се вземат решенията за нелегалните мигранти в ЕС с приемането на новия регламент и до каква степен това ще повлияе на България като външна граница?

Евродепутатите от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев, Андрей Новаков и Андрей Ковачев

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