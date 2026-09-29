Ще получи ли България 2 милиарда повече от ЕС, какви ще са ограниченията за деца в социалните мрежи и как да се контролира незаконното оръжие в Европа

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Как може да се контролира възрастта на децата при създаване на профили в социалните мрежи и ще бъдат ли забранени такива за малките до 13 г.?

Какво трябва да направи България, за да получи 2 млрд. евро повече в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС?

Какви мерки ще бъдат предприети за ограничаване на огромното количество незаконно оръжие в Европа?

Очаквайте дискусия по тези и други теми с участието на евродепутатите от ЕНП Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Емил Радев.

В разговора с тях ще разберете още: