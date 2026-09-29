Здравното министерство отнема разрешението на болница в Пловдив, където почина дете

Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа" в Пловдив, където преди година при стоматологична интервенция под пълна упойка почина 6-годишно момче. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН), които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени.

Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ.