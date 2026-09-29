Пеевски: Демерджиев коментирал на по чашка корупционните скандали в "Прогресивна България". Има ли кураж да работи?

ДПС иска Демерджиев да обясни за мантинелите и имотите си пред парламента

Напоследък Демерджиев коментирал на софра и на по чашка корупционни схеми от върховете на ПБ елита. Въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина, или ще остане безопасен хартиен тигър.

Това заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски в своя позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

"Иван Демерджиев се закани, че много скоро ще има отговори. Точно така, г-н Демерджиев! И аз това казвам - много скоро трябва да има отговори - цялата истина за моите полети, която е ясна и категорична! Цялата истина за мантинелите! Кой, какво и с кого е правил, откраднал и злоупотребил", пише още Пеевски.

За две изслушвания на вътрешния министър Иван Демерджиев настояват от ДПС. Едното е за изнесените данни за корупция при обществените поръчки за мантинели, а другото е за имотите на семейството на министъра.

На 18 септември премиерът и няколко министри, включително и Демерджиев, обявиха, че има сериозни нарушения при обществените поръчки за доставка и поддръжката на мантинелите у нас. В схемата са участвали основно четири дружества, които държат 99,5% от пазара у нас. Те са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро. Част от тези средства се отклонявали и отивали в дружество без никаква дейност, което правителството нарече "дружество касичка". То генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 млн. евро. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства, поради което премиерът Румен Радев поиска той да бъде отзован. Пеевски отрече твърденията и се обърна към прокуратурата.

"Искаме и цялата истина за паспортите, за 411 имота на Демерджиев - сигнали, които сме подали към прокуратурата от месеци, по които цари оглушителна тишина! За тази тишина обясненията са ясни - или има политически чадър, или страх. Или и от двете. Което не е никак добър атестат за една европейска, демократична държава, в която институциите трябва да си вършат работата спокойно и свободно. А не да бъдат притискани и заплашвани или пък употребени за лична разправа с политически опоненти", казва лидерът на партията Делян Пеевски в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

Второто изслушване е за имотното състояние на семейство Демерджиеви и за производство, по което министърът е привлечен като обвиняем. През юли депутатът от ДПС Хамид Хамид обвини Демерджиев, съпругата му Анета Демерджиева и техни съдружници в имотни и финансови схеми. Обяви, че по данни от Имотния регистър, Търговския регистър, както и от медийни публикации министъра, жена му и съдружниците им, както и дружествата, които те контролират, са притежавали 411 недвижими имота, от които към настоящия момент 7 апартамента, а останалите са строежи и земеделски земи. Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на физическите лица е 368 хил. лева, а по актовете за продажба 352 хил. лева, като материалният интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви, е на стойност над 16 млн. лева.

"За да се гарантира пълна прозрачност и възможност за осветяване на фактите и обстоятелствата, ПГ на ДПС ще внесе в Народното събрание предложение за изслушване на Иван Демерджиев, министър на МВР, във връзка с досъдебното производство, по което той е привлечен в качеството на обвиняем, заради анекс по договора за изработването на личните документи и за притежаваните или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества", пише още Пеевски.

За да се случат изслушванията, те трябва да бъдат приети от пленарната зала.