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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23644323 www.24chasa.bg

Съдът решава по делото за отстраняването на директора на строителния контрол във Варна

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Александър Драгнев

Административен съд – Варна обяви за решаване делото срещу заповедта за временното отстраняване от длъжност на директора на Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) към Община Варна.

Административното дело е образувано по жалба на директора на дирекцията Александър Драгнев срещу заповед, издадена от кмета на Община Варна. По информация на общината вътрешна проверка е установила проблеми в работата на строителния контрол, като за случая са били отстранени и други служители.

Той беше временно отстранен със заповед на кмета Благомир Коцев от 29 май 2026 г. до приключване на дисциплинарно производство. Поводът е свързан с установени от общината пропуски при контрола върху строителството, включително проверки на незаконни строежи в местността Баба Алино край Варна.

С оспорения административен акт директорът на УСКОР е временно отстранен от заеманата длъжност.

В жалбата си той твърди, че заповедта е незаконосъобразна и немотивирана. Според изложеното в нея при издаването й са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон.

В проведеното открито съдебно заседание Административният съд е преценил, че делото е изяснено както от фактическа, така и от правна страна.

Съдебният състав е обявил делото за решаване, като решението трябва да бъде постановено в законоустановения срок.

Александър Драгнев

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