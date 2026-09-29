Министър Демерджиев: Засега няма данни за купуване на гласове за изборите, следим обаче киберсредата

"За щастие на този етап няма активност, няма данни и сигнали за купуване на гласове и манипулиране на резултата. Полагаме усилия върху организацията на изборите. Концентрираме вниманието си върху някои проявление в киберсредата, които преминават границите на закона. Част от престъпността се пренася в интернет-пространството, в т. ч. и престъпността, свързана с избори." Това каза министър Иван Демерджиев в Благоевград.

Днес е имало среща при и. ф. главен прокурор на щаба за изборите, където е било отчетено, че засега няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове.

Министър Демерджиев откри новия Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград. Учебно-тренировъчният център е разположен над бившето поделение на Строителни войски, на пътя между селата Покровник и Мощанец, и ще служи за подготовка и усъвършенстване на уменията на пожарникари и спасители.

"Промените в климата ни поставят в екстремни ситуации - пожари и наводнения. Трябва да сме максимално ефективни при превенцията и борбата с тях, взаимно да обменяме опит. Това, което правим, е по-добро обучение и техническо обезпечаване и символ на това е тази сграда и техниката", каза министър Демерджиев. Отчете, че тази година площите, засегнати от пожари у нас са в пъти по-малко.

Изграждането на съоръжението е реализирано в рамките на проект между България и Гърция за повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион. Проектът е насочен към укрепване на готовността на институциите за действия при наводнения, природни бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион. Очаква се новият център да допринесе за повишаване на професионалната подготовка на спасителните екипи и за подобряване на координацията между българските и гръцките екипи и уеднаквяване на процедурите за бързо реагиране при реагиране в кризисни ситуации.

В първия етап на проекта са вложени 4,6 млн. евро. Центърът ще се използва за практическа подготовка на спасителни екипи от България и Гърция, включително за съвместни обучения и полеви учения.

На откриването присъстваха още директорът на ГДПБЗН гл. комисар Александър Джартов, кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител Васил Трендафилов, представители на противопожарната служба на Гърция.