Шеф готвачи от Тунис, Гърция и Турция въртят черпаци на Феста на горнооряховското гърне

Кулинари от Тунис, Гърция и Турция ще готвят на третия Фестивал на горнооряховското гърне от 2 до 4 октомври. Ще има и ярко присъствие на родни топ готвачи, както и възпитаници от няколко български кулинарни училища. Мястото отново е Фестивалното градче до стадиона и летния театър в Горна Оряховица.

С много вкусове, аромати, музика, веселие и почит към традициите ще премине тазгодишното издание на празника, уверяват от местната управа.

Гостуващите музикални звезди, които ще излязат на сцената, са Тита, ДесиСлава и сестрите Филатови, с най-доброто от фолклорните си репертоари.

Специална Алея „Вкусно" ще бъде оформена във фестивалното градче. Това ще е пространството на гостуващите кулинари, които ще готвят пред публиката. Общото между атрактивно представените интернационални ястия ще бъде глиненият съд и бавното готвене - основата на традиционното Горнооряховско гърне.

Нова част от програмата тази година е и кулинарното състезание „Black Box GO". В него ще се включат отбори от пет професионални гимназии в страната. Участниците ще научат с какви продукти за готвене разполагат едва след отварянето на „черна кутия" на сцената. Разбирайки какъв е местният продукт, който задължително трябва да включат в рецептите си, те ще имат определено време, за да приготвят своите ястия. Блюдата им ще бъдат оценявани от международните кулинарни асове и от български експерти в гастрономията.

През трите фестивални дни програмата ще е непрекъсната и наситена с народна музика и танци, кулинарни игри и демонстрации.

Фестивалът на горнооряховското гърне наистина е сравнително нов, но вече се радва на популярност, далеч отвъд пределите на Горна Оряховица и страната. Създаден е през 2024 г., в чест на характерното за града традиционно ястие от телешки жили, бавно готвени с вино и зеленчуци, в запечатан с тесто глинен съд. Горнооряховска рецепта с над 150-годишна история, с която местните са посрещали и цар Борис III в града.