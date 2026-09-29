Вижте какво реши правителството днес

Министерският съвет одобри План за действие за организация на продажбата на държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори - физически лица

Правителството одобри План за действие за организация на продажбата на държавни ценни книжа (ДЦК), предназначени за физически лица. В документа подробно са разписани последователните етапи, инструментите, сроковете и ангажираните институции за всяка стъпка от практическото реализиране на плана. По този начин се осигурява рамката за планиране, изпълнение и отчетност на предвидените действия.

Планът за действие отразява създадените и въведени нови разпоредби в Закона за държавния дълг (ЗДД), свързани с емитирането, придобиването и дистрибуцията на ДЦК за физически лица. В новия чл. 16 „б" от ЗДД се създава нормативна рамка, която обезпечава възможността за изграждане на многоканална система за дистрибуция на ДЦК за физически лица освен чрез първичните дилъри на ДЦК, така и чрез други лицензирани кредитни институции и инвестиционни посредници, отговарящи на законовите изисквания. Предвижда се Министерството на финансите да създаде и поддържа информационна система за продажба на ДЦК за инвеститори - физически лица. С промените в ЗДД и Планът за действие се разширява достъпът до пазара на ДЦК за физически лица при гарантиране на равнопоставен и недискриминационен достъп за този тип инвеститори.

Планът за действие предвижда създаването на постоянна междуинституционална работна група, в която да участват кредитни институции, инвестиционни посредници, търговски дружества, секторни професионални сдружения и трети лица, имащи отношение към решаване на въпросите с пласмента на държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори - физически лица. По този начин се създава ясен, координиран и предвидим управленски и организационен подход, свързан с детайлното инфраструктурно и нормативно обезпечено планиране на първично предлагане на ДЦК за физически лица. Реализирането на тази политика изисква изграждане и поддържане на адекватен административен и експертен капацитет в ангажираните институции, включително ясно разпределение на отговорностите, координация между участници и осигуряване на необходимите човешки ресурси и компетентности за ефективно и своевременна изпълнение на предвидените мерки.

Приети са промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"

Министерският съвет прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите.

С измененията се осигурява изпълнението на всички възложени на Агенцията правомощия на Одитен орган по различни програми и фондове и пропорционалното разпределение на отговорностите между дирекции от специализираната й администрация. По този начин ще се гарантира адекватното осъществяване на контрол на качеството на одитната дейност, съобразено с обема на работата.

Функциите на Одитния орган ще бъдат допълнени с възложените одитни дейности във връзка с изпълнението на Социалния план за климата на Република България и на инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE).

Анализът на потребностите от ресурс за осъществяване на всички възложени функции показа, че за качественото и навременно изпълнение броят на служителите може да се намали с 5 щатни бройки.

Правителството прие Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините

Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините. С нея се определят условията и редът за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), както и изискванията за водене на регистър на регистрираните превозни средства и техните собственици. Регламентират се изискванията към лицата, които могат да подават заявления за регистрация, необходимите документи и основните функции на кметовете на общини при осъществяване на регистрацията.

Определят се структурата и съдържанието на данните в регистъра по чл. 80а, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, както и редът за регистрация, промяна на обстоятелства, прекратяване и възстановяване на регистрацията. Предвидени са единни образци на заявления и декларации, които ще улеснят гражданите при изпълнение на задълженията им.

С приемането на Наредбата се създава единен ред за регистрация на ИЕПС и се осигуряват ясни правила за собствениците и администрацията. Регламентирането на регистрацията ще допринесе за повишаване на безопасността на движението по пътищата и за подобряване на ефективността на контролната дейност чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици.

Наредбата влиза в сила три дни след обнародването й в „Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на глава втора и глава четвърта, които влизат в сила 12 месеца след обнародването.

Предвиденият 12-месечен срок ще даде възможност на общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. Преходният период ще осигури възможност както за подготовка на администрациите, така и за изпълнение на задължението за регистрация от страна на собствениците на ИЕПС преди пълното въвеждане на режима и преди ангажирането на административнонаказателна отговорност.

Одобрени са изменения на програми по два фонда и инструмент на ЕС

Министерският съвет одобри изменение на програмите на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция", по фонд „Вътрешна сигурност" и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

С Решение № 196 на Министерския съвет от 2019 г. Министерството на вътрешните работи е определено за водещо ведомство за разработване на програмите на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция", по фонд „Вътрешна сигурност" и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г.

Одобряването на изменението на програмите по посочените фондове и инструмент на Европейския съюз ще позволи осигуряването на допълнително финансиране в размер на над 10 милиона евро за изпълнение на политиките на национално ниво в областта на миграцията, вътрешната сигурност и граничния контрол.

Одобрена е българската позиция за участие в заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", което ще се проведе на 1 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Люксембург.

Темите, които ще бъдат обсъдени са: Цялостно състояние на Шенгенското пространство - укрепване на вътрешната сигурност чрез засилване обмена на информация и използване на технологичните развития; Подобряване на връщанията чрез засилено сътрудничество по обратно приемане с приоритетни трети държави; Въздействието на настоящата геополитическа среда върху сигурността в ЕС - тема на работния обяд; Укрепване на осведомеността на ЕС за ситуацията в миграцията и капацитета за ранно предупреждение, включително по време на кризисни ситуации; Противодействието на свързаните с наркотиците сплашване и насилие.

Кипър открива почетно консулство в Пловдив

Министерският съвет на Република България даде съгласие за откриване на консулство на Република Кипър със седалище в гр. Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив и Стара Загора.

Функциите на почетен консул ще бъдат изпълнявани от г-н Борис Гюров, предприемач, притежаващ дългогодишен опит в сферата на международните отношения, инвестициите и консултантската дейност. Неговият професионален опит в международни образователни институции и широкият му кръг от международни контакти ще допринесат за насърчаването на сътрудничеството между институциите, бизнеса и академичните среди в България и Кипър.

Откриването на почетно консулство на Република Кипър в Пловдив ще допринесе за засилване на двустранните търговско-икономически, културни и образователни връзки между България и Кипър.

Министерски съвет одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието

Министерският съвет прие Решение за одобряване на допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за 2026 г. в размер на 1 806 868 евро.

С Решението се предлага одобряването на финансиране за Министерството на правосъдието за 2026 г. в размер на 1 567 461 евро за изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода".

Останалата сума е за изплащане на обезщетения по дела пред Европейския съд по правата на човека и за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Проектът не изисква допълнителни разходи, тъй като необходимите средства са за сметка на предвидените по централния бюджет за 2026 г.

МС прие Решение за изграждане на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Министерският съвет прие решение за предприемане на необходимите действия за изграждане и предоставяне на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения по европейската рамка за цифрова самоличност.

Европейският портфейл за цифрова самоличност ще позволи на гражданите и бизнеса да се идентифицират сигурно при достъп до електронни услуги, предоставяни от публичния и частния сектор, да представят данни и удостоверения за атрибути и да използват квалифициран електронен подпис в рамките на портфейла.

С решението се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация да разработи модел за управление на портфейла и да предприеме действия за възлагане на разработването, внедряването и техническата му поддръжка. Предвидена е интеграция с националните средства за електронна идентификация, хоризонталната система за електронна автентикация, доставчиците на данни за идентификация на лица и на атрибути, доставчиците на удостоверителни услуги и доставчиците на електронни услуги, които ще приемат портфейла.

До края на 2026 г. трябва да бъде изградена доверителната инфраструктура и механизмите за национално и трансгранично използване на портфейла, а също така да бъде разработена и приета национална схема за сертифицирането му.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация се определя за надзорен орган по отношение на доставчиците на Европейски портфейли за цифрова самоличност и за единно звено за контакт с европейските институции.

Решението предвижда функционално разделение между дейностите по възлагане и финансиране на портфейла, надзорните функции и дейностите по сертифициране. Това ще гарантира прозрачност, независимост при изпълнението на различните правомощия и управление на потенциални конфликти на интереси.

Община Сандански получава държавни имоти за разширение на парк „Свети Врач"

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на община Сандански правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, които се намират в местност Брестето в гр. Сандански. Терените са с обща площ 46 394 кв. м и ще бъдат използвани за разширяване на градския парк „Свети Врач" с прилежаща инфраструктура към него. Проектът предвижда места за отдих и озеленяване, оформяне на бамбукова градина, градина в китайски стил, открита сцена с места за сядане, четири спортни игрища за свободно ползване с обслужваща сграда към тях, зоокът и места за свободно паркиране.

Имотите досега са били в управление на областния управител на Благоевград, но са с отпаднала необходимост. Община Сандански ще трябва да ги прехвърли обратно на държавата, ако до 5 години от придобиването им не изпълни предвиденото. Съгласно решението на правителството областният управител на Благоевград трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условията, при които се прехвърлят терените.

Община Вълчи дол получава държавен имот за общински център за подкрепа за личностно развитие

Правителството взе решение да прехвърли безвъзмездно на община Вълчи дол правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, който се намира на ул. „Жечка Карамфилова" № 1 в гр. Вълчи дол. Теренът с площ 817 кв. м и построената в него сграда ще бъдат използвани за реализиране на общински център за подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищна и училищна възраст.

Имотът досега е бил в управление на областния управител на област Варна, но е с отпаднала необходимост. Община Вълчи дол ще трябва да го прехвърли обратно на държавата, ако до 5 години от придобиването му не изпълни предвиденото. Съгласно решението на правителството областният управител на Варна трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условията, при които се прехвърля имотът.

Община Генерал Тошево получава държавен имот

Правителството взе решение да се прехвърли безвъзмездно на Община Генерал Тошево правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, намиращ се в гр. Генерал Тошево. Теренът с площ 6487 кв. м и построените в него сгради ще бъдат използвани за изграждане на гаражи и навес за съхранение на общински превозни средства и техника.

Община Генерал Тошево ще трябва да прехвърли имота обратно на държавата, ако до 5 години от придобиването му не изпълни предвидените дейности.

Съгласно решението областният управител на област Добрич трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условията, при които се прехвърля имота в собственост на община Генерал Тошево.

Над 23 млн. евро за завършени етапи от проекти по Модернизационния фонд

Министерският съвет прие Решение за одобряване на допълнителни разходи за Министерството на енергетиката за 2026 г. в размер на 23 266 118 евро. Средствата са предназначени за финансиране на завършени етапи от проекти, изпълнявани със средства от Модернизационния фонд.

Одобреното финансиране ще осигури необходимия ресурс за разплащане по вече реализирани етапи от проектите. Средствата са осигурени за сметка на предвидените в централния бюджет за 2026 г., поради което решението не изисква допълнителни разходи за държавния бюджет.

С решението се осигурява последователност при финансирането и изпълнението на проектите по Модернизационния фонд, насочени към модернизацията и развитието на енергийния сектор.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г. в размер на 8 692 000 евро. Средствата са предназначени за окончателното индексиране и приключване на изпълнението на договора за изграждане на Фаза 1 на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, по който възложител е Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци"

Финансирането се одобрява в изпълнение на Решение № 29 на Министерския съвет от 15 януари 2026 г. и ще осигури необходимия ресурс за окончателното приключване на договорните отношения по изграждането на първата фаза на хранилището.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Правителството одобри предложение до НС за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Армения и ЕС

Правителството прие решение за предложение до Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за общо авиационно пространство между Република Армения и Европейския съюз, подписано на 15 ноември 2021 г. в Брюксел.

Споразумението урежда достъпа на европейските авиокомпании до авиопазара на Република Армения, както и полетите на превозвачи от Република Армения до държави от Европейския съюз. То позволява условията му да бъдат едновременно валидни в 27-те държави членки, прилагайки еднакви правила без дискриминация и в полза на всички въздушни превозвачи на Съюза, независимо от тяхната национална принадлежност.

Въздушните превозвачи от ЕС ще могат свободно да предоставят услуги от всеки пункт в Европейския съюз до всеки пункт в Република Армения, което към момента не е възможно по двустранните споразумения. Споразумението гарантира и достъп до допълнителни търговски възможности, включително свободно ценообразуване, споделяне на кодове и интермодалност на предлаганата транспортна услуга.

Одобрени са допълнителни компенсации за „БДЖ - Пътнически превози" за безплатни и преференциални пътувания за 2026 г.

Министерският съвет одобри допълнителни средства в размер на 696 434 евро за компенсиране на намалените приходи на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД от прилагане на нормативно определените безплатни или намалени цени за някои категории пътници.

Финансирането се осигурява за сметка на планираните разходи по централния бюджет. Постановлението не води до необходимост от допълнителни бюджетни средства и е в изпълнение на Решение № 359 на Министерския съвет от 4 май 2026 г.

Правителството разпределя 12 млн. евро допълнителни субсидии за нерентабилните вътрешноградски автобусни линии

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. в размер на 12 000 000 евро, предназначени за субсидиране на превоза по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт.

Мярката е във връзка с продължаващото и значително увеличаване на цените на горивата и енергоизточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток.

Допълнителното финансиране ще даде възможност да се осигури непрекъснато предоставяне на транспортните услуги по нерентабилните вътрешноградски автобусни линии и да се намали рискът от повишаване на цените на превозните документи. Отпуснатите средства са за общините, на които вече са разпределени средства за този вид превози в рамките на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Правителството разпредели 18 млн. евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. в размер до 18 млн. евро, предназначени за изпълнение на Програмата за субсидиране на превозвачи по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми във връзка с увеличените цени на горивата след 28 февруари 2026 г.

Средствата са били предоставени на общините през април 2026 г. в условията на временно финансиране, преди приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. С приемането на бюджета е необходимо извършеното финансиране да бъде отразено в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет.

Предвиденият трансфер не представлява ново предоставяне на финансов ресурс, а осигурява бюджетното уреждане и правилното отчитане на вече предоставените средства.

Мярката има за цел да гарантира финансовата обезпеченост на обществените автобусни превози и да създаде условия за непрекъснато предоставяне на транспортни услуги, особено важни за населението в малките и отдалечените населени места и за уязвимите групи пътници.

Учредява се сервитут в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землищата на село Стражица и град Балчик, община Балчик, област Добрич, за учредяване на безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV от подстанция 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица" до подстанция „Балчик". Решението е в съответствие със Закона за горите.

Одобрен облекчен механизъм за предоставяне на заеми за окончателни плащания по одобрени проекти на общини по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г.

Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г. и тяхното възстановяване.

С приемането на постановлението се очаква за общините бенефициенти по програмата да се осигурят необходимите средства за извършване на окончателни плащания към изпълнителите по съответните проекти за реално извършени и допустими за финансово подпомагане дейности. Този механизъм ще гарантира предвидимост, финансова устойчивост и ефективно изпълнение на проектите, като ще позволи на общините да продължат тяхното изпълнение, без да прекъсват плащанията към изпълнителите. По този начин ще се насърчи изпълнение на целите и постигането на резултати, както по проектите, така и по програмата като цяло.

Приети са промени в наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах от големи горивни инсталации

Приети са промени в Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

С измененията и допълненията в наредбата се привежда националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Ще се създаде възможност за предотвратяване на ненужно забавяне по отношение на вече определени задължения на оператора, както и за докладване включително на основанията за предоставяне на дерогация и на наложените условия в периода на нейното прилагане.

С новите текстове се транспонира Директива (ЕС) 2024/1785 и измененията, която тя прави в Глава III и Приложение V на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността.

Министерският съвет одобри днес позициите на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи"

Министерският съвет одобри днес позициите на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което ще се проведе на 2 октомври в Люксембург.

Министрите на правосъдието ще проведат политически дебат по предложението за преразглеждане на Регламента относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст).

Очаква се Съветът да одобри и проект на Заключения относно борбата с расизма и свързаните форми на омраза и дискриминация в Европейския съюз, след което министрите ще обменят мнения с Европейската комисия и Агенцията за основните права по въпроса какви конкретни правни или политически мерки следва да бъдат добавени към инструментариума на ЕС за по-ефективно противодействие на тези явления.

По време на заседанието ще се проведе и работен обяд, в рамките на който министрите ще обсъдят темата относно защитата на гражданското общество и журналистите.

Правителството одобри кандидатурата на Ивелин Занев за генерален директор на Секретариата на Дунавската комисия

Министерският съвет одобри кандидатурата на Ивелин Занев за поста генерален директор на Секретариата на Дунавската комисия.

Ивелин Занев е заместник-представител на България в Дунавската комисия. Притежава значителен опит в областта на дунавското корабоплаване, вътрешните водни пътища, поддържането на корабоплавателния път и публичната администрация.

От 2015 г. е директор на дирекция „Поддържане на корабоплавателния път" в Изпълнителна дирекция „Проучване и поддържане на река Дунав", а от ноември 2022 г. е изпълнителен директор на ведомството.

България ще бъде домакин на международна министерска конференция по Коридор VIII

Министерският съвет прие днес постановление за организиране на международна конференция на ниво министри, посветена на развитието и стратегическото значение на Коридор VIII.

В събитието, което ще се проведе в периода 7-8 октомври 2026 г. в София, ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институции. Целта на конференцията е обсъждане на напредъка по изграждането на Коридора и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления.

Коридор VIII има важно стратегическо значение за България и развитието на свързаността в Югоизточна Европа. Като направление, свързващо Черно с Адриатическо море, той има потенциал да подобри инфраструктурата по оста Изток-Запад и да допринесе за икономическото развитие, енергийната свързаност, устойчивостта и сигурността в региона. За България значението му е още по- съществено предвид геостратегическото положение на страната и преминаването на значителна част от пътното и железопътното трасе на Коридора през българска територия. Завършването и модернизирането на необходимата инфраструктура ще подобрят връзките на България с Адриатическо море и Западните Балкани и ще засилят ролята на България като важен транспортен и логистичен център в Югоизточна Европа.

Конференцията ще предостави платформа за политически и експертен диалог, по- тясна координация между заинтересованите страни и набелязване на конкретни последващи стъпки за развитие на Коридор VIII. Провеждането й в София ще допринесе за утвърждаването на България като активен фактор в развитието на регионалната свързаност и ще даде допълнителен политически импулс на усилията за неговата реализация

Увеличава се капиталът на „Холдинг Марица Изток"

Министерският съвет издаде постановление, с което одобри промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет за осигуряване на първата парична вноска в размер на 126,6 млн. евро за увеличаване капитала на „Холдинг Марица Изток: ЕАД (ХМИ ЕАД). С приетото от Министерския съвет решение се предвижда държавата да увеличи поетапно акционерното си участие в капитала на ХМИ ЕАД чрез парични вноски в размер на 126,6 млн. евро през 2026 г. и 25 млн. евро през 2027 г., което ще послужи за финансиране нормалното функциониране на холдинга, както и за обезпечаване на всички дейности и мероприятия, свързани с рекултивация на „наследени терени" - възстановяване на терени, нарушени преди сключване на концесионния договор през 2008 г., за които през 2025 г. е получено писмо за увереност от Европейската комисия.

ХМИ ЕАД е създаден с Решение на Министъра на енергетиката от 31.08.2026 г. в изпълнение на Решение № 443/10.06.2026 г. на Министерския съвет по отношение на реализирането на реформа C4.R11 „Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор" от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Дружеството е създадено чрез отделяне на „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД и „Мини Марица-изток" ЕАД от „Български енергиен холдинг" ЕАД и обособяването им като дъщерни дружества в създадената нова холдингова структура.

ХМИ ЕАД има за цел да съхрани и развие стратегическия потенциал на енергийния комплекс „Марица Изток", като го трансформира поетапно в модерен енергиен и индустриален център. В средносрочен план дружествата от Групата ще извършват дейности по ефективно и икономически обосновано управление на съществуващите производствени и минни активи, отчитайки тяхната роля за сигурността на електроенергийната система. Паралелно с това ще бъдат създавани условия за развитие на нови икономически дейности, които да използват съществуващите конкурентни предимства на комплекса „Марица Изток".

ХМИ ЕАД е нов холдинг, структуриран в изпълнение на поети от страната ни ангажименти по ПВУ, поради което дружеството не разполага с необходимата ликвидност за стартиране и обезпечаване на дейността си в краткосрочен план. В тази връзка с приетите актове от Министерския съвет се гарантира нормалното му функциониране.

Одобрена е българската позиция по дело на Съда на ЕС по преюдициално запитване

Правителството одобри българската позиция по дело на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Tribunal Supremo, Испания, на основание член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Търговското дружество жалбоподател в главното производство е било доставчик на електроенергия на различни съоръжения на държавната пътна мрежа, които се управляват от Държавната пътна агенция в Малага, Испания. Поставеният преюдициален въпрос по същество се отнася до това дали понятието „търговска сделка" по смисъла на Директива 2011/7 обхваща случай, при който предприятие претендира срещу публична администрация плащане не като договорно възнаграждение, а като компенсация за неоснователно обогатяване вследствие на фактически предоставена услуга.

Преюдициалното запитване засяга тълкуването на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, и по-специално понятието „търговска сделка" по смисъла на член 2, точка 1 от тази директива. Същественият въпрос по делото е дали понятието „търговска сделка" по директивата обхваща хипотеза, при която на предприятие се присъжда сума като обезщетение за неоснователно обогатяване вследствие на фактически извършена доставка или предоставена услуга на публична администрация, без наличие на административен договор, друг договор или административен акт. Поставеният въпрос е от значение за Република България, доколкото засяга отношенията между предприятия и публични органи, включително публични възложители, при доставки на стоки или услуги за нуждите на публична инфраструктура. От тълкуването на Съда зависи дали специалният режим на Директива 2011/7 относно законната лихва за забава и обезщетението за разноски по събиране може да се прилага и към вземания, които не произтичат от договорна или приравнена на договорна търговска сделка, а от неоснователно обогатяване.

За България е от особено значение да бъде запазено разграничението между плащания, извършвани като възнаграждение по търговски сделки, които попадат в приложното поле на директивата, и суми, присъждани като компенсация за неоснователно обогатяване, когато липсва валиден договор, административен акт или друго годно правно основание. Това разграничение има значение за правната сигурност, бюджетната дисциплина, предварителния контрол върху публичните разходи и законосъобразното възлагане на обществени поръчки.

В позицията на Република България се поддържа тезата, че понятието „търговска сделка" по смисъла на Директива 2011/7 следва да се тълкува в смисъл, че не се отнася за случаи, при които на предприятие, като това в главното производство, се присъжда обезщетение за неоснователно обогатяване вследствие на извършена доставка или предоставена услуга на публична администрация без наличие на административен или друг вид договор или на административен акт. В този случай дължимата сума не представлява възнаграждение по търговска сделка, а компенсация за неоснователно обогатяване, чиито последици се уреждат от приложимото национално право, при спазване на принципите на правото на Съюза.

Промени в Закона за регионалното развитие отразяват новото райониране на страната съобразно европейската класификация NUTS

Обединяване на статистическите зони в страната от ниво 1 в един регион и окрупняване на сегашните шест статистически района от ниво 2 в четири нови предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с промени в Закона за регионалното развитие. С предложения законопроект се цели осигуряване на съответствие на националното законодателство с новата класификация NUTS, въведена с Делегиран регламент (ЕС) 2026/195. Той е задължителен и се прилага пряко във всички държави членки от 1 януари 2027 г. Регламентът за NUTS установява класификация на териториалните единици за статистически цели, която осигурява съпоставимост на регионалната статистика между държавите членки и различните териториални нива.

В момента ниво 1 включва два района. Единият обхваща Северна и Югоизточна България, а другият - Югозападна и Южна централна България. От 01.01.2027 г. те ще се обединят в един район от ниво NUTS 1, който ще включва цялата територия на страната.

В Закона ще бъде отразена и промяната в регионите за планиране. Съществуващите до момента шест статистически района от ниво 2 - Северозападен (областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен), Северен централен (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра), Североизточен (Варна, Добрич, Търговище, Шумен), Югоизточен (Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол), Южен централен (Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково) и Югозападен (Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град, София-област) стават четири. Статистическите граници ще се изменят, но се запазват административните граници на всички 28 области и на общините в тях.

Новите четири района за планиране, които се формират, са Северен район (областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра); Източен район (областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол); Южен район (областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали). Създава се и Столичен район с територията на Столична община.

Предложените изменения ще допринесат за усъвършенстване на държавната политика за регионално развитие чрез привеждан на нормативната уредба в съответствие с новата класификация NUTS и за адаптиране и подобряване на системата от стратегически документи съобразно новото райониране и прилагането на интегрирания териториален подход. Ще се създаде ясна и последователна нормативна рамка за управлението на развитието на районите от ниво 2, като ще се отчитат на спецификите на Столичния район. Предлагат се и изменения, основани на практиката от прилагането на интегрирания териториален подход, с цел усъвършенстване на стратегическите документи за регионално развитие и механизмите за тяхното изпълнение, както и необходими промени в други закони.

Основополагащ документ за стратегическото планиране на регионалното и пространствено развитие остава Националната концепция за регионално и пространствено развитие, която ще определя стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и региони. За Северен, Източен и Южен региони за планиране от ниво 2 ще се разработват интегрирани териториални стратегии за развитие с участието на заинтересованите страни на територията на съответния регион и ще се одобряват от регионалните съвети за развитие, които ще се намалят от 6 на 4.

За Столичния регион за планиране се предвижда разработване на план за интегрирано развитие, който да изпълнява и функциите на интегрирана териториална стратегия за неговото развитие, в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, и ще отчита връзките му с другите региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона. Той ще определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Столичния регион за планиране, ще отчита предвижданията и инвестиционните намерения за развитие на територията му и ще се разработва в съответствие с общия устройствен план.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2027 година.

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство с Гърция

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство с Гърция.

След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщането на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.

Министерският съвет одобри Маморандума за разбирателство с Република Гърция, като министърът на културата е упълномощен да го подпише със своя гръцки колега. Документът предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни ценности и реликви.