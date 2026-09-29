Иван Демерджиев: Свидетели сме на нещо безпрецедентно с връщането на тленните останки на цар Самуил

"Свидетели сме на нещо безпрецедентно, което трудно може да бъде оценено с връщането на тленните останки на цар Самуил и полагането им в земите на неговия баща. Досега не сме били свидетели на такова нещо", каза вътрешният министър Иван Демерджиев по повод връщането в събота на тленните останки на цар Самуил от Гърция. Категоричен е, че това е резултат от положените усилия от години и на личните усилията на премиера Румен Радев и посланика на Гърция. "Взели сме мерки за сигурност, но това е повод за празник и почит към тленните останки на цар Самуил. На саркофага пише "Цар на българите", споровете със Скопие са излишни", допълни Демерджиев.

Премиерът Румен Радев днес покани всички на 3 октомври в 12,30 ч на площад "Батенберг" пред Княжеския дворец да посрещнем заедно тленните останки на цар Самуил и да се поклоним пред великия българския владетел и с шествие да го изпратим в последния му път към църквата "Света София", където като дете той е бил въведен в християнството.

Румен Радев припомни, че след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в родината му. Той разказа, че стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датират още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията ни.

"На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да благодаря на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавната визия и историческата смелост за това споразумение, защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, и общото ни членство в ЕС ни помага да разбираме по-добре чувствителността на другите".

В събота, на 3 октомври Радев ще бъде в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от Мицотакис, официално ще бъдат предадени тленните останки - както на Самуил, така и на цар Гаврил Радомир и други членове на царското семейство, открити в същия саркофаг.

След транспортирането на тленните останки в София със самолет "Спартан", те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата "Света София".