Над 35 хил. българи искат да гласуват в чужбина, най-много са в Турция

Крайният срок за подаване на електронни заявления изтича днес

35 131 българи са подали заявления за гласуване в избирателни секции извън страната. Данните са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия, съобщават от министерството на външните работи.

Най-много заявления - 12 210, са подадени за гласуване в Турция. Следват Великобритания - 5 203, Германия - 3 519, САЩ - 2 507, Испания - 1 919, и Нидерландия с 1 036.

Заявления са подадени за 72 държави, сред които и Бразилия с 18 заявления, Латвия с 11, Литва, Индонезия и Мексико с по 4, Виетнам и Казахстан с по 2, Камбоджа, Намибия, Ангола, Лаос и Перу с по 1 заявление. Към момента 68 български граждани са заявили желание да гласуват в Нова Зеландия, 60 в Сингапур, и 53 в Исландия. Необходимият брой заявления е събран за образуване на избирателни секции в Окланд, Сингапур и Рейкявик.

С последните промени в Изборния кодекс е въведено изискване избирателите, които не са включени в списъците за гласуване извън страната, да попълнят и подпишат декларация пред членовете на секционната избирателна комисия в изборния ден. Това може да доведе до образуване на опашки и забавяне на процеса на гласуване. Изискването не се отнася за българските граждани, които предварително са подали заявления и са включени в съответния избирателен списък.

В държавите извън Европейския съюз не се образуват т.нар. „автоматични секции". Избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства се образуват с решение на ЦИК при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление, и по преценка на ръководителите на съответните представителства.

За да улеснят упражняването на правото си на глас и организацията на изборния процес, българските граждани зад граница могат да подадат електронно заявление до изтичането на крайния срок тази вечер.

До 24:00 часа българско време днес сънародниците ни зад граница могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез онлайн платформата на ЦИК.