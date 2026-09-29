Хванаха мъж с фентанил в Русе

Мъж на 44 години е задържан с около 17 грама фентанил при специализирана полицейска операция в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

От полицията уточниха, че операцията е извършена вчера от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“. В хода на предприетите действия те установили мъжа пред входа на жилищна сграда на бул. „Липник“ в Русе. При извършения личен обиск у него са открити няколко кафяви буци и кафяво прахообразно вещество с общо тегло около 17 грама. Пред полицаите мъжът заявил, че веществото е фентанил, съобщи БТА.

Случаят е документиран и е образувано досъдебно производство по описа на Областната дирекция на МВР в Русе. От полицията отбелязаха, че мъжът, който е познат на правораздавателните органи, е задържан за срок до 24 часа. Ако бъде признат за виновен за държане на високорискови наркотични вещества или техни аналози, той може да бъде лишен от свобода от две до осем години и глобен от пет хиляди до 20 хиляди лева.

Работата по случая продължава под надзора и ръководството на Окръжната прокуратура в Русе, под чието ръководство в началото на миналия месец беше извършена специализирана операция, разкрила две организирани престъпни групи, свързани с производство и разпространение на високорискови наркотични вещества – фентанил.