Най-възрастната варненка Евдокия Чочева празнува 107-и рожден ден

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Столетницата живее сама и вече 16 години ползва услугите на Домашен социален патронаж

С цветя, подаръци, торта и много спомени Евдокия Чочева посрещна своя 107-и рожден ден. Най-възрастната варненка отпразнува празника в дома си, където я посетиха дъщеря й и зет й, както и директорът на дирекция „Социални дейности" Изабела Иванова и директорът на „Домашен социален патронаж" Дарина Стоянова.

Рожденичката получи поздравителен адрес от кмета на Варна Благомир Коцев, който й пожела здраве и спокойни и мирни дни за нея и близките й.

Чочева си пожела да доживее до 110 години. За нея обаче дълголетието не е самоцел.

„Искам да бъда пример за младите хора, че могат да достигнат моята възраст, ако водят достоен живот. На Бог се моля за здраве, щастие и късмет повече от един век", сподели 107-годишната варненка. Според нея една от рецептите за дълъг живот е и доверието към хората.

Евдокия Чочева впечатли гостите си с отличната си памет. Тя разказа спомени от младостта си, рецитира стихотворения и изпълни популярни любовни и патриотични песни.

Днес тя живее сама. Двете й деца, шестимата внуци и петте правнуци са пръснати по света, но поддържат връзка с нея, посещават я, когато имат възможност, и редовно я поздравяват по телефона и изпращат снимки.

Въпреки възрастта си Чочева не приема лекарства. Денят й започва с лека гимнастика още в леглото.

Вече 16 години тя ползва общинската услуга „Домашен социален патронаж", чрез която до дома й се доставя питателна храна, съобразена с препоръчаната й диета.

От три години всеки ден при нея идва и социален асистент за по два часа. Той помага с поддържането на дома, пазарува необходимите продукти и прави компания на възрастната жена.

А на 107 години Евдокия Чочева очевидно все още има какво да разказва.