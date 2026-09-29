ОИЦ – Русе представи възможностите за европейско финансиране пред студенти от Русенския университет

Областният информационен център в Русе проведе информационна среща със студенти от трети курс от специалностите „Бизнес мениджмънт", „Индустриален мениджмънт" и „Социални дейности" в Русенския университет „Ангел Кънчев". Събитието се състоя по покана на доц. Даниела Йорданова и беше насочено към възможностите за европейско финансиране и механизмите за подкрепа на бизнеса и местното развитие през програмен период 2021–2027 г., съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Управителят на ОИЦ – Русе Диана Аврамова запозна бъдещите предприемачи със Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2021–2027 г., основните му приоритети и програмите, чрез които в страната се инвестира подкрепата от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ). Представени бяха възможностите за финансиране в различни сфери, сред които развитие на бизнеса и предприемачеството, заетост, образование, социално включване, околна среда и регионално развитие.

Специално внимание беше отделено на подхода „Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) и ролята на местните инициативни групи за насочване на европейската подкрепа към конкретните потребности на местните общности. Диана Аврамова представи принципите и възможностите на подхода за подкрепа на местни инициативи, предприемачество и развитие на териториите, като запозна студентите с МИРГ Русе – Иваново – Борово, МИГ Тутракан – Сливо поле и МИГ Ветово – Цар Калоян – Опака, които обхващат територии от област Русе, и с възможностите за реализиране на проекти чрез техните стратегии за ВОМР.

Друга основна тема на срещата бяха финансовите инструменти като механизъм за подкрепа на бизнеса и инвестиционните инициативи. Представени бяха техните основни характеристики и възможностите за достъп до финансиране чрез заеми, гаранции и други финансови продукти, които могат да подпомогнат създаването и развитието на предприятия и реализацията на жизнеспособни бизнес идеи.

Темите предизвикаха интерес сред младите хора, които активно се включиха в последвалата дискусия и поставиха въпроси, свързани с възможностите за финансиране на бъдещи бизнес и предприемачески инициативи.

Областен информационен център - Русе е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.