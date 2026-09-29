Приключи прочистването на района около ЕМКО след инцидента на 11 септември

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Приключи участието на военнослужещи в прочистването на района извън складовата база на "ЕМКО" в село Горни Върпища от невзривени беоприпаси и взривни остатъци след инцидента от 11 септември, който възникна вследствие на пожар и последващи експлозии. Това съобщиха от пресцентъра на военното министерство.

В изпълнението на задачата участва специализираната инженерна група от 55 инженерен полк от състава на Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия. 18 военнослужещи с 5 единици военна техника извършиха инженерно разузнаване на терен с площ 297 дка. Невзривени боеприпаси не бяха открити.

Дейностите бяха извършени при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

Голям пожар избухна във военните складове на 11 септември. Пламъците обхванали складова база за боеприпаси, разположена край съседното малко село Горни Върпища. По-късно вечерта от "ЕМКО" потвърдиха, че складът е техен.

Само преди месец избухна склад за боеприпаси в завода на "ЕМКО" в село Белица край Трявна. Окръжна прокуратура Габрово продължава да събира доказателства по всички версии за възникването на пожара в склад за боеприпаси в завод "ЕМКО" край с. Белица.

В хода на разследването по досъдебното производство са назначени множество експертизи – пожаротехническа, химическа, комплексна, строително-оценъчна, ДНК експертиза, дактилоскопна експертиза и две видеотехнически експертизи. Разпитани са 11 свидетели, като предстои да бъдат разпитани още допълнително установени лица. Възложено е извършването на анализ на движението (вход – изход) на съхраняваните в компрометирания склад материали, Това съобщиха от Апелативната прокуратура във Велико Търново.