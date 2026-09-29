Как лъчът на Богородица "докосна" фоторепортера Владо Янев и той улови най-съкровените моменти (Снимки)

Влезте следобед в някой храм и ще видите съвсем друг свят - иконите блещукат от горящите свещи, цари истински душевен мир, препоръча майсторът на обектива

Десетки съзерцаваха неговите пана при откриването на изложбата в Асеновград

През обектива му са минали безброй събития и човешки истории. Голямата журналистка Нери Терзиева го наричаше "Майсторе". Негови фотографии са публикувани от световните информационни агенции "Ройтерс", "Асошиейтед прес" и много български медии. Снимал е посещенията на папа Йоан Павел Втори и папа Франциск в България.

Но един слънчев лъч, отразявайки се в иконата на света Богородица преди години, го докосва и променя начина му на боравене с техниката.

Известният фоторепортер Владимир Янев разказа впечатляваща лична история пред десетки присъстващи в Градската библиотека на Асеновград снощи. Там са наредени 60 емблематични негови фотографии, правени в последните 10-12 години и показват смирението, молитвата, животът в храмовете и манастирите на Асеновград.

Свещеници, журналисти, видни граждани и общественици съзерцаваха паната на Янев. Свещеници, журналисти и общественици дойдоха за откриването на изложбата "Докосване". Снимка: Радко Паунов

"Много се чудих как да я озаглавя. Спрях се на думата "докосване". Защо? През декември 2017 г. се пенсионирах като фотокореспондент на БТА. Прибрах се от София и влязох в църквата "Свети Атанасий". Беше след 14,30 часа. Затворих вратата и попаднах в друг свят. Поседнах, стоях 10 минутки и от прозореца един тънък лъч отиде до иконата на света Богородица. Той буквално ме докосна. Оттогава по друг начин започнах да гледам на църквата", разказа Владо.

Това явление, на което е станал свидетел, не го изоставя и до днес. И той с още по-голяма тръпка започва да снима църковни празници и най-вече хората в храмовете. Наблюдава лицата им, преживяванията им и ги "запечатва" с обектива. 20 пана с 60 фотографии представят животът в храмовете и манастирите на Асеновград. Снимка: Радко Паунов

"Влезте следобед в някоя църква и ще попаднете в съвсем друг свят. Иконите блещукат от горящите свещи, цари истински душевен мир", препоръча Янев.

"С изложбата си той ни показва една тиха и особена страна от неговия поглед - интереса му към вярата, към човека и неговия духовен свят. А къде по-добре би могъл да открие онова, което търси, ако не в Асеновград, където е минала по-голямата част от живота му", отбеляза в словото си Даниела Костова от отдел "Култура".

По думите й Асеновград е естественото място на тази експозиция - градът с богато изографисани храмове, старини, чудотворни икони и пъстри празници. "Когато погледнем тези фотографии, усещаме тишината, светлината на свещите, очите, отправени към иконата, човекът, свел глава за молитва, свещеникът, извършващ богослужение. Това са най-съкровените мигове, в които човек остава насаме със себе си и с вярата", посочи Костова.

А Владимир Янев е уловил точно тези моменти. "Те не са просто снимки на храмове. А мигове на среща между човека и Бога. В тях има усещане, тишина, молитва, вяра. Фотографът е успял да "хване" именно тези кратки, почти невидими мигове, където човек е сам със своите надежди и тревоги", отбеляза Даниела Костова. Посетители разглеждат фотографиите на Владимир Янев. Снимка: Радко Паунов

Архиерейският наместник отец Никола Янев сърдечно благодари на фоторепортера за ценните кадри, които той дарява на църквата. "Приемете поздравленията на Негово високо преосвещенство митрополит Николай, който много искаше да присъства, но е служебно възпрепятстван", посочи свещеникът.

А зам.-кметът на Асеновград инж. Петър Петров пожела житейско и творческо дълголетие на Владо Янев. "Вашите творби говорят, че сте човек, отдаден на силата на вярата и на професията. Сигурен съм, че имате да покажете още много неща пред вашите почитатели, а те не са малко. Бъдете здрав", каза Петров.

Владо продължава да снима със същия хъс, с който е работил над 4 десетилетия. Бил е оператор, фоторепортер във в. "Антени", "Отечествен глас" и други всекидневници, както и фотокореспондент на БТА в продължение на 22 г.

Мнозина от присъстващите коментираха, че и те са били на много от заснетите събития. Но не са могли да видят точно тези моменти, които Янев е открил чрез фотоапарата си. "Благодарим ти, че ни даде възможност да се докоснем до твоя свят и до онези тихи човешки мигове, които често остават незабелязани", гласяха поздравленията на мнозина от присъстващите.

Изложбата е в централното фоайе на Градската библиотека в Асеновград.