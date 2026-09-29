Асен Василев: Посланикът ни в Гърция "събра планини" за връщането на тленните останки на цар Самуил

Посланикът на България в Гърция Валентин Порязов "събра планини", за да може това да се случи, каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти по повод постигнатото споразумение с Гърция за връщане в България на тленните останки на цар Самуил. На 3 октомври останките ще бъдат транспортирани в България и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“.

С Гърция бяхме подготвили съвсем различен договор за сътрудничество – 60-годишен, който се обсъждаше в края на кабинета "Денков". Той включваше български достъп до концесия и индустриална зона на пристанището "Александруполис", каза Василев и допълни, че договорът е включвал още магистрална връзка Александруполис - Маказа - Русе и бърза жп връзка от "Капитан Андреево" през Силистра и там да се изгради нов мост.

Тези проекти са вече заложени и в проектите на НАТО и ЕС, коментира той. Договорът включваше и дългосрочно ползване на водите по режим, различен от сегашния, посочи Василев.

Бившият премиер Кирил Петков също посочи, че е много горд, че хиляда години след смъртта на българския владетел, неговите тленни останки се връщат. Той поздрави посланика в Гърция Валентин Порязов, чиято мисия е била това да се случи. И докато правителствата се сменяха, той продължаваше да работи това да се случи, каза Петков. Той поздрави и правителството днес, което е успяло да завърши този процес.