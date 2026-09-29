Димитър Николов с 3 отличия на годишните награди "Кмет на годината"

Кметът на Бургас Димитър Николов беше отличен в три от категориите на годишните награди „Кмет на годината". Призовете бяха връчени днес на специална церемония след допитване, което се проведе от 14 до 24 септември. В надпреварата по традиция участват всички 265 кметове на общини, като номинациите са разделени в 8 категории.

При големите общини с над 100 000 жители, Бургас печели категорично в категориите "Инвестиции и растеж", "Смарт сити" и "Здравна и демографска политика" са призовете, с които бургаският кмет Димитър Николов бе отличен днес на годишните награди "Кмет на тодината".

„Инвестиции и растеж" и „Смарт сити" са категории, които открояват местните власти, които превръщат икономическите възможности и дигиталните решения в реални ползи за гражданите. И двете категории отличават цялостния подход на местната администрация към развитието на общността.

Годишните награди „Кмет на годината" се провеждат за 14-ти пореден път като тази година в отделните категории за гласували над 54 000 души.