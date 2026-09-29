ПП внася сигнал за конфликт на интереси на Слави Василев

„Продължаваме промяната“ (ПП) внася сигнал в Комисията за противодействие на корупцията с данни за наличие на частен интерес и неизпълнение на задължението за деклариране от страна на народния представител Слави Василев Василев от парламентарната група на „Прогресивна България“. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

На основание на Закона за противодействие на корупцията (ЗПК), от партията сезират комисията с данни, които, според вносителите, обосновават извършването на проверка за установяване на конфликт на интереси по отношение на лице, заемащо висша публична длъжност.

От „Продължаваме промяната“ посочват, че на 23 септември т.г. Народното събрание е отменило свое решение от 31 октомври 2025 г., с което е била наложена временна забрана върху износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти (дизел и авиационно гориво). По време на пленарното заседание народният представител Слави Василев участва активно в дебата с изказване в подкрепа на отмяната, аргументирайки се, че мярката ще подпомогне търговците на горива. При последвалото гласуване същият е гласувал „за“, пише в съобщението.

Видно от справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, която потвърждава и медийни разкрития на BIRD.BG, търговското дружество „Ийст Петролеум“ ЕООД е учредено на 31 януари 2025 г. с едноличен собственик на капитала и управител Слави Василев Василев. Предметът на дейност на дружеството изрично включва търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти, включително износ, посочват от ПП.

От партията отбелязват, че съгласно чл. 145 от правилника на Народното събрание, който е с ранг на закон, при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем, е длъжен да го декларира.

Фирмата на Слави Василев „Ийст петролиум“ ЕОД е с предмет на дейност внос и износ на петролни продукти, така че, според „Продължаваме промяната“, той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато е защитавал решение за отмяна на забраната за износ на петролни продукти, което ще допринесе за увеличаване на цената на дизела, а вероятно и на другите горива.

Миналата седмица парламентът отмени временната забрана на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до държави членки на Европейския съюз, основно дизел и авиационно гориво. Проектът на решение, внесен от Министерския съвет, беше подкрепен от управляващото мнозинство със 121 гласа, „против“ бяха 42-ма народни представители и 23-ма се въздържаха.