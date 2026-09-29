Ще има Европейски портфейл за цифрова самоличност в България

Министерският съвет прие решение за предприемане на необходимите действия за изграждане и предоставяне на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България, който ще позволява на гражданите и бизнеса да се идентифицират сигурно при достъп до електронни услуги, да представят данни и удостоверения и да използват квалифициран електронен подпис. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Портфейлът ще може да се използва за достъп до електронни услуги, предоставяни от публичния и частния сектор, като ще бъде интегриран с националните средства за електронна идентификация, хоризонталната система за електронна автентикация, доставчиците на данни за идентификация на лица и атрибути, доставчиците на удостоверителни услуги и доставчиците на електронни услуги, които ще приемат портфейла.

С решението на министъра на иновациите и дигиталната трансформация се възлага да разработи модел за управление на портфейла и да предприеме действия за възлагане на разработването, внедряването и техническата му поддръжка. До края на 2026 г. трябва да бъде изградена доверителната инфраструктура и механизмите за национално и трансгранично използване на портфейла. Предвижда се също да бъде разработена и приета национална схема за сертифицирането му.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация се определя за надзорен орган по отношение на доставчиците на Европейски портфейли за цифрова самоличност и за единно звено за контакт с европейските институции.

Предвижда се функционално разделение между дейностите по възлагане и финансиране на портфейла, надзорните функции и сертифицирането му, с цел прозрачност, независимост при изпълнението на различните правомощия и управление на потенциални конфликти на интереси.

В края на февруари Европейският съюз навлезе във финалната фаза по въвеждането на Европейската цифрова самоличност (EUDI), след като през май 2024 г. влезе в сила регламентът, който актуализира рамката eIDAS и постави изискването всяка държава членка да предостави на гражданите и бизнеса поне един вариант на Европейския портфейл за цифрова самоличност – т.нар. EUDI Wallet.

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