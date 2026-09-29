Започват информационни срещи по проекта за безплатна смяна на печки с екологични уреди

Информационни срещи по проекта за безплатна подмяна на печки на твърдо гориво с модерни, високоефективни екологични алтернативи ще се проведат от 6 до 9 октомври. Те се организират от Община Русе и екипа по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", финансиран от Европейския съюз и националния бюджет на Република България по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!" на Програма „Околна среда" 2021-2027 г.

Срещите ще се проведат по следния график:

• 6 октомври (вторник) от 17:00 до 19:00 ч. в Пенсионерския клуб в сградата на Кметство Мартен);

• 7 октомври (сряда) от 09:00 до 12:00 ч. в Пенсионерски клуб в читалището в с. Басарбово);

• 8 октомври (четвъртък) от 09:00 до 12:00 ч. в Кметството в с. Ястребово;

• 9 октомври (петък) от 09:00 до 12:00 ч. в НЧ „Пробуда 1901" на ул. „Плиска" №2, в Малкия салон в с. Николово.

Към момента проектът напредва активно, като специализирани технически екипи вече извършват огледи на място. Участващите в срещите ще научат повече за възможностите за включване, условията и стъпките за кандидатстване. Могат да задават въпроси към експертите и директно на място да подават заявления за безплатна подмяна на уредите.

Желаещите имат възможност да избират между инверторни климатици; топловъздушни камини на пелети със затворена горивна камера; камини с водна риза на пелети; свързване или повторно свързване към топлопреносна мрежа (ТЕЦ).

Финансирането на фотоволтаични системи е приложимо само спрямо одобрени кандидати от енергийно бедни домакинства (получаващи помощи за отопление съгласно Регистъра на МТСП), които преминават към отопление с климатици. Преди подписването на договора за всеки одобрен кандидат се извършва служебна проверка за наличие на непогасени задължения за местни данъци и такси към Община Русе. При установяване на такива задължения на кандидата се предоставя възможност да ги заплати.

Гражданите, които нямат възможност да посетят срещите на място, могат да подадат заявления в офиса на проекта (Русе, ул. „Етър" №1, бл. „Етър", партер, всеки делничен ден от 9 ч. до 18 ч. с обедна почивка 13 ч. –14 ч.), по телефон на 0884 697 760, по електронна поща на [email protected] или онлайн чрез интернет страницата на Община Русе.

За чист въздух и здраве в община Русе!

*Този документ е създаден в рамките на проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда" 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.