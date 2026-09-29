Предлагат съдия Ваня Анчева да е начело на ВАС за следващите 6 месеца

Съдия Ваня Анчева да е начело на ВАС за следващите 6 месеца, предлага Съдийската колегия на Пленума на Висшия съдебен съвет. Гласуването трябва да е в четвъртък, когато е заседанието на Пленума. Така Анчева ще стане четвъртия и.ф. председател на ВАС за последните две години. Мандатът на титулярния председател Георги Чолаков изтече през ноември 2024 г., след което той беше и.ф. шеф на съда за 6 месец. После поста временно го заеха Мариника Чернева, а след нея Любомир Гайдов, който подаде молба, че от 2 октомври няма да може да изпълнява функциите председател на ВАС. Той трябваше да е на поста до 15 октомври.

Ваня Анчева е председател на отделение във ВАС и следваща по старшинство. На 25 септември тя е изпратила писмо, че дава съгласието си да бъде временно изпълняващ функциите председател от 2 октомври.

През втората половина на октомври изтича и 6-месечният срок, през който Ваня Стефанова може да е и.ф. главен прокурор. След това за 6 месеца се очаква постът да заеме Магдалена Лазарова, която е зам. главен прокурор.

Според промените в съдебния закон изпълняващ функциите не може да бъде повече от 6 месеца.