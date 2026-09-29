Откриха ново огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско

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Ново вторично огнище на шарка по овцете и козите е установено в Хасковско. Болестта е регистрирана в стопанство със 7 животни в село Тянево, община Симеоновград, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Сигналът е подаден от самия собственик, който забелязал симптоми на заболяването. Той е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

От БАБХ уточняват, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората. При разпространение на заболяването обаче могат да възникнат значителни икономически загуби. Предприети са всички необходими мерки за контрол и ликвидиране на заразата, а собствениците на засегнатите животни ще бъдат обезщетени по закон.

Около огнището са определени две рестриктивни зони. Защитната зона е с радиус 5 километра и включва в община Симеоновград селата Тянево и Дряново, а в община Харманли – село Овчарово.

Надзорната зона е с радиус 20 километра. В нея попадат град Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново от община Симеоновград.

От община Харманли в зоната влизат град Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово.

В община Тополовград надзорната зона обхваща селата Българска поляна, Орлов дол, Владимирово и Светлина. В община Гълъбово, област Стара Загора, са включени град Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово.

В община Раднево влизат селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново, а в община Опан – селата Бащино и Васил Левски.

В двете зони се забранява придвижването на овце и кози, освен когато животните са предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва задължително да се отглеждат затворени в оборите.

Предстои преброяване на животните и актуализиране на данните за фермите в информационната система „ВетИС". Ще бъде засилен и ветеринарният контрол, като властите ще проследяват движението на животни, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището.

За суровото мляко от засегнатите райони също са въведени специални изисквания за транспорта и преработката му.

БАБХ призовава стопаните да бъдат особено бдителни и стриктно да спазват мерките за биосигурност. При съмнение за шарка те трябва незабавно да потърсят ветеринарен лекар.

Сигнали могат да се подават денонощно и на горещия телефон на БАБХ – 0 700 122 99.