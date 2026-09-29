Затвор от 5 до 15 г. за чиновници, позволили кражба на пари от ЕС, предлага правителството

Затвор от 5 до 15 г. и отнемане на имуществото за тези, които са получили европейски пари с измама, както и за чиновниците, които са одобрили проектите им. Това е една от промените в Наказателния кодекс, които правителството предлага на парламента. Целта е да се защитят средствата на Европейския съюз, но и парите от националния бюджет, с които се съфинансират от различните оперативни програми.

Анализ на Европейската прокуратура е показал слабости на Наказателния кодекс. По делата досега се преследваха различни бенефициенти, които са поискали или получили европейски средства с измама, но масово ги осъждат условно или им налагат административни глоби, показа проверка на “24 часа”. В същото време има европейска директива, според която от държавите членки се изисква “да налагат ефективни, съразмерни и възпиращи наказания” за злоупотреби с пари от Брюксел.

Затова се предлага увеличаване на наказанията и се предвижда минимум, за да се избегне възможността за условни присъди. За първи път се предвижда ефективно преследване на длъжностните лица, които са позволили отпускането на пари с измама, ако са знаели за предоставянето на неверни данни при кандидатстването. Освен за чиновниците от българските институции се предвижда наказателна отговорност и за тези в европейските, които също имат отношение по отпускането на парите.

С проекта на промени в НК се инкриминира и неплащането на митнически задължения за над 10 хил. евро към бюджета на Европейския съюз. Миналата седмица премиерът Румен Радев обяви, че досега това се е наказвало само с глоба. Проектът на управляващите предвижда затвор от 1 до 6 г. за тези, които са предоставили неверни сведения, за да не плащат. Ако бъде доказана вината на длъжностно лице, свързано с митническата служба, той ще лежи в затвора от 2 до 6 г., ако задължението е до 100 хил. евро, а над тази сума - от 3 до 8 г. плюс конфискация на имущество. Има обаче бонус за тези, които по време на разследването платят дължимото. Тогава наказанията ще са до 4 г. за нарушителя и до 5 г. за чиновника, което предполага условни присъди.

