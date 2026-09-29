Борисов сравни размяната с костите на Самуил с договора с "Боташ" (Видео)

От 2006 г. сме заедно с Живко. И някой си мисли, че може да ми направи интрига в партията с такива неща, коментира Борисов за слуховете, че има спор с кмета на Стара Загора

Не издигаме кандидат за президент, защото нямаме обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Така им развалихме схемата - ако имахме кандидат нямаше да има скандал за Ескобара и "Петрохан", щяха да се бият с нас

И понеже Радев много обича да цитира протестите, че дошъл на власт на протестната вълна, сега като има протести, кога ще си ходи, запита Борисов

Водил съм преговори за Самуил и винаги е ставало въпрос какво ще разменим. Когато се прибирах, може да намерите проф. Джурова, проф. Божидар Димитров, Бог да го прости, ми казваха - това, което се предлага не е изгодно. Направихме в първия ни кабинет комисия дори за това. Всичко друго е като договора на Боташ, в замяна на това, какво трябва да даде България?

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред актива на партията в Стара Загора. Той коментира обявеното по-рано днес от премиера Румен Радев договаряне с Гърция, мощите на цар Самуил да бъдат върнати в България.

"Поздравявам ги, че могат мощите да ги докарат, но искам да знам какво ще дадем. А точно това, никой не знае, може да не е изгодно за България. Тогава, когато аз се занимавах, болшинството професори считаха, че не е изгодно. Политически не посмяхме да вземем това решение, нека този, който го е взел, да поясни. Иначе всеки би се радвал да имаме погребан цар. Ние сме страшни патриоти, но не знаем къде са гробовете на нашите царе. И почваме да ги тачим, чак когато умрат", заяви Борисов.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че подава оставка, ако ГЕРБ не го подкрепят. Направи го пред актива на партията, който се бе събрал в града, както и под мрачния поглед на лидера на партията Бойко Борисов. Той заяви, че винаги държи оставката си в задния си джоб и изкара подписан документ.

"Не разбирам защо е този политически канибализъм, който върви в момента. Искам вот на доверие от вас днес. Всеки има свое виждане как една партия да върви напред, другото би било военна команда, което не е добре", заяви Тодоров. След това актива на партията му гласува доверие.

"От 2006 г. сме заедно с Живко. И някой си мисли, че може да ми направи интрига в партията с такива неща. Вие не сте били половината женени толкова време, колкото сме с него заедно. В ГЕРБ винаги решенията ги взимаме след много дискусии", заяви Борисов.

"Когато ставаше въпрос за г-жа Йотова, тя покани няколко човека от нашите в инициативния си комитет. Те всички се обадиха да питат какво да правят. Аз имам принцип - непоискана подкрепа не се дава, но това съвпадна с момент, когато на нашата кметица в Габрово умишлено й правиха проблеми с едни роми. Тогава се обадих на Йотова, не я бях чувал много-много време и я помолих, като жена на жена да помогне. Защото те я малтретираха. Нямаше на кой друг да се обадя, освен на Йотова. Тогава тя прати Кандев (по това време главен секретар на МВР - б.р.) в Габрово и решиха проблема", разказа той.

"Ние не издигаме кандидат не за друго - в момента им разрушихме схемата. Тя беше простичка - аз на тебе, ти на мене. Г-жа Йотова слага Гюров премиер, ура другари, след това идват президентските избори. Ако имаше кандидат на ГЕРБ, нямаше да има скандал. 2005 г. аз лично съм говорил, че е заловен и амнистиран, и отново заловен Ескобара. Ако имаше двойка на ГЕРБ, в момента нямаше да се бият помежду си за Ескобара и "Петрохан", щяха да се бият с нас. Живко не е направил една стъпка срещу партията, а се е учил тия 20 г. от мене", каза лидерът на ГЕРБ.

"Когато бях премиер нямаше чужд кмет, а думите ми винаги са били "Кметовете са ми един месец врагове" - докато траят местните избори, след това работя с всеки. Там живеят от всички партии хора и Живко е научил много от това, което правя аз. И такъв е и Димитър Николов, и Даниел Панов, и още 7-8-10 кмета, които са ни следващите кандидати за премиери. И когато Живко си дава оставката следващия път, за вот на доверие ще е дали да става премиер или не", заяви той.

"Защо бях най-успешен премиер? Защото преди това бях кмет. Кметът е половин държава. Той прави бюджета и се занимава с всичко - има опит, натрупан. Крайно време е и по тая тема да се спрат спекулациите. Ние в ГЕРБ имаме мнение", категоричен бе Борисов. Той се обърна и към кандидата за президент Андрей Гюров, който бе коментирал, че не търси подкрепа за изборите от ГЕРБ, а от нейните избиратели:

"Г-н Гюров, страх ме е да кажа на избирателите на ГЕРБ да вдигнат ръка, при ежедневните обиди, които им хвърлят партийните лидери, които не ви помагат, а от снимките с вас ви свалят надолу. Елате при кмета, ще събере организацията, ще си представите какво ще правите и тогава може да кажем на хората кого да подкрепим."

"Емил Радев направи жест към Йотова. Президентът трябва да бъде абсолютно неутрален към всички, като го изберат. В момента знам, че в ГЕРБ за това състезание нямаме обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Има всякакви състезатели в момента с компромати, бой и чисто просташки опорки", каза още Борисов.

Той обясни, че в момента партията му си заздавява структурите, защото "действително много се опитваха да ги размъкват".

"Единственият страх е от ГЕРБ. Защото нямат нито експертизата, нито опита, нито тези момчета и момичета, които имам аз. Живко казва, оставката ми е в джоба. Баят джоб имаш 20 г. да стои тя. Все си сменил саката. Ние освен всичко това, си върнахме партията през новите младежки академии. Успяхме да направим сплав между опитните и новите, за радост идват много нови", каза Борисов.

"Първите месец - два имаше страх в хората, това което се случи не го разбираха. Ние сме си казали, даже когато отчитахме резултатите бяхме с Живко в централата в София. Сега с времето много неща разбрахме, ние трябва да си извадим обицата на ухото и поуката от нашите грешки. А те са, че отидохме много в популизма, защото такава беше средата - изведнъж всички партии станаха популисти. Имаше само 1 дебат - колко повече пари да се дадат. А 2006 г. казвахме, че колкото изкараме, толкова ще харчим. Благодарение на нас няма нелегална миграция, която в момента погуби Европа. Държахме финансова дисциплина, 0 дефицит и излишък. Преодоляхме 3 кризи - гръцката беше най-голямата финансова криза в света. След това при миргационната само България се справи, при КОВИД България най-добре се справи. И единствени имахме куража да не затворим църквите, манастирите и джамиите на Великден, единствени в света", каза лидерът на ГЕРБ.

"Спиралата се върти със страшна сила, за много кратко време недоволството расте и още на 3-4 месец, движението в София вече се спира за протести. И понеже Радев много обича да цитира протестите, че дошъл на власт на протестната вълна, сега като има протести, кога ще си ходи. Изведнъж всичко му се върна, наред с маса хора, които назначи, които изобщо не са за тая работа", отсече Борисов.