Наши кухи фирми продавали стари телефони за нови в ЕС, мамили и с данъците (Обзор)

Продали над 1 млн. апарата

Регистрирани в България кухи фирми се оказаха замесени в двойна измама с мобилни телефони. Апаратите били стари, но ги продавали в държави от ЕС като нови. Въпреки това се плащал ДДС само върху маржа - практика при стоки втора употреба, съобщиха от европрокуратурата.

Измамата действала още от 2018 година, а групата от седем души е разбита при международна акция, кръстена “Троя”. Тя е ръководена от европрокуратурата, участвали са 19 държави от ЕС и 1760 полицаи и данъчни. България била представена от следствието и Националната полиция. Арестуваните са задържани в Австрия, Германия и Испания.

Бандата сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. Пакетирала ги като нови и ги транспортирала до Нидерландия. След това били доставяни в складове в Германия и били продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.

Освен кухи фирми у нас имало такива и в Австрия, Германия, Нидерландия и Швейцария. За да увеличат печалбата си, те прилагали схемата за облагане с ДДС на маржа. Първо това ставало между фиктивните компании, а след това - и към крайните клиенти.

Така препродавачът плащал ДДС само върху разликата между цената, на която е купил дадена стока, и сумата, на която я продава. Подобно облекчение обаче се прилага само за стоки втора употреба. Причината е, че при тях вече е бил платен ДДС при първата продажба.

В случая, тъй като мошениците лъжели, че телефоните са нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.

Смята се, че бандата е успяла да продаде около 1 млн. телефона. Така измамила крайните клиенти с около 300 млн. евро. Щетата за бюджета на ЕС от невнесения ДДС е около 30 млн. евро.