Георги Вълчев: Доверието между Радев и Мицотакис върна останките на цар Самуил

"Връщането на тленните останки на цар Самуил в България е исторически момент и за България, и за Гърция, защото за това се говори от десетилетия и не едно българско правителство се е занимавало с въпроса", заяви пред БНТ министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Днес министърът на културата Евтим Милошев и гръцкият му колега Лина Мендони подписаха Меморандум за разбирателство за взаимно депозиране на исторически артефакти и реликви. Според обявените договорености България ще предостави на Гърция 48 църковни реликви, пренесени в София през 1917 г., а Гърция ще предаде на България тленните останки, открити в базиликата "Св. Ахилий" на остров Свети Ахил и идентифицирани като останките на цар Самуил.

"България получава не само тленните останки на Самуил, но и тези на Гаврил Радомир, Иван Владислав и членове на техните семейства", подчерта министъра.

И отбеляза: "Това е исторически момент и за България, и за Гърция, защото от десетилетия се говори за връщането на тленните останки. Не едно правителство се е занимавало с това".

По думите му многократно са правени опити останките да бъдат върнати, но решението е станало възможно сега благодарение на отношенията на доверие между двете страни.

"Истината е, че опити да се върнат останките са правени многократно, но това става днес заради връзките на взаимно доверие, които са плод на добра дипломация, на разговори с Църквата в Гърция и т.н. Разговорите се финализираха заради доверието между двамата премиери (Радев и Мицотакис)", заяви министърът.

Той коментира и започналите спорове за това чии са заслугите. Вълчев подчерта, че разговори са водени при различни правителства, като според него не би било коректно постигнатото сега да се представя като резултат единствено от действията на определен кабинет.

"Опитите да се припише това като успех на кабинета "Петков" и че сме подписали тайни документи, са лъжа", каза той.

А по повод спекулациите какво ще предостави България Вълчев заяви, че става дума за конкретно описани в документа културни ценности: "Това не е споразумение, а меморандум. Двете страни показват добра воля, без да се отказват от владението на ценностите".

Гръцкото Министерство на културата съобщи по-рано, че 48-те реликви са от Светия манастир "Панагия Еикосифониса", манастира "Свети Йоан Предтеча" в Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война и оттогава са били съхранявани или излагани в Националния исторически музей. След връщането им в Гърция те ще бъдат изложени в Музея на византийската култура в Солун до 5 ноември, след което ще бъдат върнати на местата, от които произхождат.

Вълчев отхвърли спекулациите, че меморандумът включва и други предмети или ръкописи: "Започна да се спекулира с други предмети, ръкописи. Да кажем ясно - меморандумът ясно описва 48-те предмета".

Според гръцкото Министерство на културата двете страни са се договорили и да продължат контактите си за идентифициране на други исторически обекти от взаимен интерес и евентуалното им включване в бъдещо споразумение.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в базиликата "Света София". Официалното им предаване от Гърция е планирано за 3 октомври в Солун, след което те ще бъдат транспортирани до България със самолет "Спартан". В София е предвидена официална церемония, след която останките ще бъдат положени в храма.

"Тленните останки на Самуил ще бъдат положени в саркофаг в "Света София". Неговият баща е бил управител на града, затова е редно той да намери покой там", каза още Вълчев.

Останките са открити от гръцкия археолог Николаос Муцопулос. Според неговото заключение един от саркофазите съдържа останките на цар Самуил. Останалите антропологични материали от четирите саркофага са свързвани с други членове на царската фамилия.

Вълчев призова връщането на останките да не се превръща в поредния повод за политическо противопоставяне: "Това е знак, който трябва да обедини нацията. Всеки опит за спекулация не е продуктивен".

"Трябва да намираме моменти, които да ни свързват, защото постоянно българското общество бива разделяно. Нивото на омразата достигна до огромни нива. Да погледнем със самочувствие, защото България излезе от кризата и е време да гледа напред и да започне да мечтае", допълни още министърът.

Според него договореността има значение и отвъд конкретния въпрос за останките на Самуил: "Балканите са едно прекрасно място и чрез такива жестове ние действително можем да върнем това споделено пространство на обща балканска съдба и да заемем по-силно място в Европа".

Вълчев отправи послание и към Скопие: "Надявам се Северна Македония правилно да разчете нещата". По думите му примерът с България и Гърция показва как чрез доверие и дипломация могат да се преодоляват исторически различия.

"Когато искаш да станеш пълноправен член на европейското семейство, трябва да следваш примера как могат да се преодолеят различията. Има ясна позиция за пречките и се надявам те скоро да намерят решение", каза Вълчев.

И допълни: "С меморандума показваме как можем да решаваме проблеми, защото те не фигурират само на Балканите".

Според министъра дипломатическият подход е особено важен в момент, когато войната отново е част от ежедневието на Европа: "Това е пътят да върнем хармонията в света, защото видяхме как войната стана ежедневие, силовите решения надвиха дипломацията".

Министърът коментира и въпроса дали България не дължи повече на паметта за Самуил в учебниците: "Мисля, че не сме длъжници, но учебниците ни имат много слабости".

По думите му има необходимост учебните програми да бъдат преработени, така че знанията да се натрупват по-логично и последователно, а материалът да бъде поднесен на разбираем за децата език.

"Българската култура може да направи повече за паметта на не една и две личности", каза той и даде пример с Георги Раковски: "Животът му е серия от приключения, които биха удивили всеки, който се запознае с тях".

"Ако отключиш любопитството на едно дете, няма какво да го спре", каза в заключение Вълчев.