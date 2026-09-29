Шишков: Магистралите ще са готови до 3 години, но държавата ще плаща 5-6

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Магистралите „Хемус" до Велико Търново и трасето от Монтана до Видин трябва да бъдат построени максимум за три години, но държавата ще плаща на фирмите разсрочено в продължение на 5-6 години. Това каза в предаването „Лице в лице" по Би Ти Ви министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

„Тези фирми ще трябва да построят това, за което сме се договорили, до 3 години максимум. Говоря не само за магистрала „Хемус" до Велико Търново, но и за магистралата от Монтана до Видин", каза Шишков.

По думите му обаче държавата няма да плаща авансово, а ще разсрочи плащанията за няколко години.

„Това е юридическото наследство. Само че те ще го построят за това време, а ние ще им плащаме 5-6 години. Няма да плащаме аванси. Обратно - ще плащаме разсрочено плащане", обясни той.

Шишков посочи, че това няма да натежи на държавния бюджет. Според него държавата ще запази контрола върху строителството именно чрез начина на плащане.

„И отделно ние имаме контрола през цялото време с парите, защото натискът е, че те ще трябва да строят качествено, а ние ще плащаме с години назад", каза регионалният министър.

Той обясни, че има стари договори, които са сключени по начин, който прави прекратяването им рисково за държавата.

„Оттук нататък всеки месец Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще започне да проверява всички големи инфраструктурни обекти - магистрала „Хемус" и всички строители, които тепърва ще влязат в нея", обясни той.

По думите му, ако държавата започне да разваля старите договори, най-вероятно ще загуби съдебните дела. Освен това ще бъдат загубени две години и вече дадените аванси.

„Хората искат сега веднага да се построят тези магистрали. И когато сложим на везните нашите безспорно лоши отношения с фирмите и това, че трябва да сме практични - ние избираме второто", сподели Шишков.

Регионалният министър говори и за започналите проверки на строителството, свързано с обществени поръчки и европейски средства. По думите му вече са установени злоупотреби при блокове, финансирани за саниране.

„Правим проверки на строителството, свързано с обществени поръчки и европейски средства. Установили сме злоупотреби с блокове за саниране. Вече сме дали двама кметове на прокуратурата - на Асеновград и Ловеч", каза той.

Шишков обясни, че в тези случаи кметовете са представили документи, удостоверяващи, че работата е извършена, и са поискали финансирането за обектите да бъде изплатено. При проверките обаче се оказало, че сградите не са готови.

„Но в един момент се оказва, че сградите не са готови", каза той.

„Установихме, че тези блокове изобщо не само не са санирани, ами и скелето още стои. Виждате ли как се случват злоупотребите в България", попита регионалният министър.

По думите му схемата е била свързана с документи, за които има съмнения, че съдържат невярна информация.

„Някой иска едни пари, създават се едни документи, тези документи очевидно са с невярно съдържание. Накрая някой плаща, парите се прибират, а дали са завършили или не обектите, най-вероятно никой не е знаел във времето назад. Сега нещата се случват по различен начин", подчерта Шишков.

Той даде пример и с проверка в Хасково, където е поискал да бъде проверено строителството на художествена галерия.

„Имам определени съмнения. Поръчах да бъде направена обстойна проверка, защото искам да съм убеден, че укрепването на сградата е изпълнено съгласно проекта", каза Шишков.

Регионалният министър отправи и предупреждение към кметовете в страната.

„Нека на всички кметове да е ясно - този период, в който се създаваха документи с невярно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил. Не ги плаша, но нека да работят съвестно. Да работят така, че да си заслужат парите", призова Шишков.

Той заяви още, че в някои общини има фирми, които традиционно печелят обществените поръчки.

„На места има общини, в които фирмите имат традиция да печелят обществени поръчки. Това очевидно е в цялата страна", каза регионалният министър.