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Външно привика представител на Северна Македония, заради недопускането на наш депутат

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Външно Снимка: МВнР

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония (РСМ) в София беше извикана днес в Министерството на външните работи (МВнР) заради отказа на компетентните местни институции да допуснат на 27 септември в страната председателя на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев.

Георгиев е трябвало да пътува до Северна Македония, за да присъства на заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден. Той е щял да участва в заседанието в качеството си на член на българска парламентарна делегация, уточняват от МВнР.

По време на срещата с временно управляващия посолството на РСМ българската страна е поискала обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия именно в този момент. От външното ни министерство посочват, че Ангел Георгиев е влизал безпрепятствено на територията на Северна Македония през предходните месеци по същия повод.

Българската страна ясно е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, съобщават още от МВнР.

За недопускането му в Северна Македония Георгиев съобщи вчера във Фейсбук. Той посочи, че не е бил допуснат в страната заради делото срещу Ива Михайлова, което се разглежда в Кочани.

Михайлова е обвинена в тежко престъпление, а делото срещу нея продължава в Кочани.

Външно Снимка: МВнР

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