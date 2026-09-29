От 3D прототипи до дигитални изкуства - как националният STEM център ще дава умения на стотици талантливи деца (Обзор)

В една лаборатория изявeни олимпийци по биология правят експерименти. В друга танцува робот. Трета е за 3D прототипиране, дигитални технологии и изкуствен интелект. Има и място, където ученици от 10-и и 11-и клас от Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии изпробват рецепти за супервкусна баница.

Всичко това с нескрит интерес разгледа премиерът Румен Радев, който беше гост на официалното откриване на новоизградения Национален STEM център към Министерството на образованието в “София Тех парк”. В студиото за подкасти даде и кратко интервю на ученичка от Професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова". То ще бъде публикувано в ютюб канала на центъра.

“Предстои това място да се утвърди като средище, в което

талантът се насърчава, науката среща практиката,

а младите хора получават увереност да създават и да постигат повече”, каза с гордост директорът на центъра проф. Найден Шиваров.

Супермодерният център е на 4 нива с обща площ от

над 6000 кв. м и капацитет за над 250 обучаеми едновремено

“Националният STEM център е много повече от сграда. Той е жива образователна и научна екосистема, място за обучение, професионално развитие, експерименти, съвместна работа на учители, ученици, студенти, докторанти и преподаватели, както и на нашите прекрасни български олимпийски отбори”, каза още проф. Шиваров. Ученици правят експерименти в лаборатория по природни науки. Премиерът и министърът на иновациите Иван Василев наблюдават компютърната игра на младия математик.

Центърът е една от най-съвременните научноизследователски и обучителни институции в България. Проектът е осъществен по плана за възстановяване и устойчивост. Включва още три регионални центъра и е на стойност близо 19 млн. евро. Центърът разполага с

5 национални лаборатории, зала за дигитални изкуства,

за изкуствен интелект, с работилници и зали за обучение. Експертите от центъра ще обучат по проекта на МОН “Компетентности на фокус” над 14 000 учители за преподаване в STEM среда, досега са преминали около 2000. Оборудването е на световно ниво в петте направления - природни науки; зелени технологии; 3D технологии; роботика и киберфизични системи; математика и информатика. А в залата за дигитални изкуства може да се изучават различни музикални инструменти и

как се прави подкаст

например.

“Центърът символизира значението на една инвестиция не просто в сгради, не просто в оборудване, инвестиция в модерно образование, в знания, в съвременна икономика, в бъдещето на България”, каза Румен Радев. Допълни, че има още един символ в новия център - на приемственост в българската политика. “Знам много добре как започна - по време на служебното правителство на г-н Стефан Янев, назначено от мен, тогава със служебен министър г-н Николай Денков, с когото именно в президентската институция заедно се стигна до тази идея и до това решение - да бъде заложен този център в плана за възстановяване и устойчивост. Аз искрено се надявам, че тази приемственост на всички български правителства до момента

да държат във фокуса си българското образование

като приоритет ще се запази и за в бъдеще. Защото това е начинът България да бъде просперираща демократична европейска държава”, каза премиерът. Ученички показват как се движи роботче. Роботът потанцува пред официалните гости на откриването.

“Тази нова придобивка отваря нови хоризонти, дава възможност за оползотворяване на онова естествено любопитство, което носят в себе си всички млади умове и са склонни да тръгват по трудния път да проумяват света, да развиват наука”, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

“Националният STEM център е една мечта, която най-после беше реализирана и пожелавам на всички ученици, на всички наши олимпийци да мечтаят, да си задават въпроси, които да им помагат да решават все по-сложни задачи на нашето съвремие”, обърна се към гостите Димитър Здравков, председател на парламентарната комисия по образование.

Министърът на иновациите Иван Василев пък отбеляза, че се радва Националният център да е в “София Тех парк” - в близост до суперкомпютрите, до институтите, които работят на световно ниво, като INSAIT, до инвестиционните фондове - всичко това вече има един дом.

Сред гостите бе и вицепремиерът Атанас Пеканов. В празника се включиха директори на училища, депутати, учители и ученици.