От 3D прототипи до дигитални изкуства - как националният STEM център ще дава умения на стотици талантливи деца (Обзор)

В една лаборатория изявeни олимпийци по биология правят експерименти. В друга танцува робот. Трета е за 3D прототипиране, дигитални технологии и изкуствен интелект. Има и място, където ученици от 10-и и 11-и клас от Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии изпробват рецепти за супервкусна баница.
Всичко това с нескрит интерес разгледа премиерът Румен Радев, който беше гост на официалното откриване на новоизградения Национален STEM център към Министерството на образованието в “София Тех парк”. В студиото за подкасти даде и кратко интервю на ученичка от Професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова". То ще бъде публикувано в ютюб канала на центъра.
“Предстои това място да се утвърди като средище, в което
талантът се насърчава, науката среща практиката,
а младите хора получават увереност да създават и да постигат повече”, каза с гордост директорът на центъра проф. Найден Шиваров.
Супермодерният център е на 4 нива с обща площ от
над 6000 кв. м и капацитет за над 250 обучаеми едновремено
“Националният STEM център е много повече от сграда. Той е жива образователна и научна екосистема, място за обучение, професионално развитие, експерименти, съвместна работа на учители, ученици, студенти, докторанти и преподаватели, както и на нашите прекрасни български олимпийски отбори”, каза още проф. Шиваров.
Центърът е една от най-съвременните научноизследователски и обучителни институции в България. Проектът е осъществен по плана за възстановяване и устойчивост. Включва още три регионални центъра и е на стойност близо 19 млн. евро. Центърът разполага с
5 национални лаборатории, зала за дигитални изкуства,
за изкуствен интелект, с работилници и зали за обучение. Експертите от центъра ще обучат по проекта на МОН “Компетентности на фокус” над 14 000 учители за преподаване в STEM среда, досега са преминали около 2000. Оборудването е на световно ниво в петте направления - природни науки; зелени технологии; 3D технологии; роботика и киберфизични системи; математика и информатика. А в залата за дигитални изкуства може да се изучават различни музикални инструменти и
как се прави подкаст
например.
“Центърът символизира значението на една инвестиция не просто в сгради, не просто в оборудване, инвестиция в модерно образование, в знания, в съвременна икономика, в бъдещето на България”, каза Румен Радев. Допълни, че има още един символ в новия център - на приемственост в българската политика. “Знам много добре как започна - по време на служебното правителство на г-н Стефан Янев, назначено от мен, тогава със служебен министър г-н Николай Денков, с когото именно в президентската институция заедно се стигна до тази идея и до това решение - да бъде заложен този център в плана за възстановяване и устойчивост. Аз искрено се надявам, че тази приемственост на всички български правителства до момента
да държат във фокуса си българското образование
като приоритет ще се запази и за в бъдеще. Защото това е начинът България да бъде просперираща демократична европейска държава”, каза премиерът.
“Тази нова придобивка отваря нови хоризонти, дава възможност за оползотворяване на онова естествено любопитство, което носят в себе си всички млади умове и са склонни да тръгват по трудния път да проумяват света, да развиват наука”, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.
“Националният STEM център е една мечта, която най-после беше реализирана и пожелавам на всички ученици, на всички наши олимпийци да мечтаят, да си задават въпроси, които да им помагат да решават все по-сложни задачи на нашето съвремие”, обърна се към гостите Димитър Здравков, председател на парламентарната комисия по образование.
Министърът на иновациите Иван Василев пък отбеляза, че се радва Националният център да е в “София Тех парк” - в близост до суперкомпютрите, до институтите, които работят на световно ниво, като INSAIT, до инвестиционните фондове - всичко това вече има един дом.
Сред гостите бе и вицепремиерът Атанас Пеканов. В празника се включиха директори на училища, депутати, учители и ученици.